Avant Cholet – Hapoël Holon, l’espace Michel-Léger tagué pour dénoncer la venue du club israélien !

S’il était sur que ce match de BCL qui oppose Cholet aux Israéliens de l’Hapoël Holon, prévu mercredi 22 octobre, cristallisait quelques tensions, l’action de ce samedi 18 octobre le confirme. Dans la nuit de vendredi à samedi, à quelques heures du match contre l’Élan Chalon, des tags ont été inscrits sur l’espace Michel-Léger, dénonçant la venue du club israélien dans les Mauges, avec les mots suivants : « Cholet complice ».

Une polémique qui enfle à Cholet

À Cholet, le débat autour de la tenue de la rencontre entre CB et l’Hapoël Holon, en plein conflit israélo-palestinien, ne date pas de ce tag. Déjà début octobre, les partis de gauche et d’extrême-gauche choletais, ainsi qu’un collectif local antifasciste, demandait l’annulation du match et l’exclusion du club israélien de la compétition européenne. Mais en cette fin d’après-midi, en découvrant ces tags sur les portes d’entrée de la salle, un cap a été franchi.

La mairie va porter plainte

Si toutes les instances du club se sont montrées choquées et indignées, le maire de la ville, Gilles Bourdouleix, se dit quant à lui « scandalisé », dans des propos rapportés par Ouest-France et le Courrier de l’Ouest. Il a d’ailleurs annoncé ce samedi en amont de la rencontre face à l’Elan Chalon, que la municipalité (propriétaire des lieux) allait porter plainte contre X. À ce jour, il n’est pas question d’annuler le match contre l’Hapoël Holon, programmé au mercredi 22 octobre. Le premier édile assure que tout sera mis en place au niveau sécurité pour que la rencontre se déroule sans encombres.

Déjà des soucis à Nanterre la saison dernière

La saison dernière déjà, la venue de l’Hapoël Holon à Nanterre dans le cadre de la BCL avait été le théâtre de scènes de tensions. Sur fond de conflit israélo-palestinien, des militants ont déployé des drapeaux de la Palestine sur le parquet et dans le public, provoquant des scènes de tensions avec les supporters israéliens. La rencontre avait finalement pu aller à son terme, non sans mal.