Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Avant Cholet – Hapoël Holon, l’espace Michel-Léger tagué pour dénoncer la venue du club israélien !

BCL - "Cholet complice" : C'est le tag en lettres capitales qu'ont pu apercevoir les spectateurs sur les portes de l'espace Michel-Léger, en amont du match qui opposait Cholet Basket à l'Élan Chalon ce samedi 18 octobre. Le club des Mauges doit recevoir le club israélien de l'Hapoël Holon le 22 octobre, une venue qui fait débat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avant Cholet – Hapoël Holon, l’espace Michel-Léger tagué pour dénoncer la venue du club israélien !

Pour son premier match à domicile en BCL cette saison, Cholet pourrait le disputer dans un contexte particulier.

Crédit photo : FIBA

S’il était sur que ce match de BCL qui oppose Cholet aux Israéliens de l’Hapoël Holon, prévu mercredi 22 octobre, cristallisait quelques tensions, l’action de ce samedi 18 octobre le confirme. Dans la nuit de vendredi à samedi, à quelques heures du match contre l’Élan Chalon, des tags ont été inscrits sur l’espace Michel-Léger, dénonçant la venue du club israélien dans les Mauges, avec les mots suivants : « Cholet complice ».

Une polémique qui enfle à Cholet

À Cholet, le débat autour de la tenue de la rencontre entre CB et l’Hapoël Holon, en plein conflit israélo-palestinien, ne date pas de ce tag. Déjà début octobre, les partis de gauche et d’extrême-gauche choletais, ainsi qu’un collectif local antifasciste, demandait l’annulation du match et l’exclusion du club israélien de la compétition européenne. Mais en cette fin d’après-midi, en découvrant ces tags sur les portes d’entrée de la salle, un cap a été franchi.

La mairie va porter plainte

Si toutes les instances du club se sont montrées choquées et indignées, le maire de la ville, Gilles Bourdouleix, se dit quant à lui « scandalisé », dans des propos rapportés par Ouest-France et le Courrier de l’Ouest. Il a d’ailleurs annoncé ce samedi en amont de la rencontre face à l’Elan Chalon, que la municipalité (propriétaire des lieux) allait porter plainte contre X. À ce jour, il n’est pas question d’annuler le match contre l’Hapoël Holon, programmé au mercredi 22 octobre. Le premier édile assure que tout sera mis en place au niveau sécurité pour que la rencontre se déroule sans encombres.

Déjà des soucis à Nanterre la saison dernière

La saison dernière déjà, la venue de l’Hapoël Holon à Nanterre dans le cadre de la BCL avait été le théâtre de scènes de tensions. Sur fond de conflit israélo-palestinien, des militants ont déployé des drapeaux de la Palestine sur le parquet et dans le public, provoquant des scènes de tensions avec les supporters israéliens. La rencontre avait finalement pu aller à son terme, non sans mal.

LIRE AUSSI
Cholet
Cholet
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cbforever
Putain de gauchos !!!!de LFIstes!!! Font chier! Toujours en train de tout dégrader, leur seule façon de s'exprimer, c'est déplorable !
Répondre
(1) J'aime
lefree74
des preuves ??ou tu parles comme un pilier de bar ou comme Pascal praud et ses copains !?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
cholet hapoël holon
BCL
00h00Avant Cholet – Hapoël Holon, l’espace Michel-Léger tagué pour dénoncer la venue du club israélien !
blois caen orléans
ELITE 2
00h00Nouvel avertissement sans frais pour Blois, Orléans imperméable comme jamais au CO’Met
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
hudgins mans bourg
Betclic ELITE
00h00Avec le réveil de Trevor Hudgins, Le Mans renverse la situation face à la JL Bourg !
nancy limoges chalon cholet
Betclic ELITE
00h00Nancy fait exploser les nerfs de Limoges, l’Élan Chalon implose à Cholet
sig nanterre boulazac portel
Betclic ELITE
00h00Marcus Keene et la SIG stoppent Nanterre, Le Portel peut s’inquiéter, pas Boulazac
EuroCup
00h00Gianmarco Pozzecco vers un retour sur un banc en Grèce ?
NM1
00h00Le Pays Salonais se renforce avec deux joueurs et signe sa première victoire en Nationale 1
Anthony Durham et Roanne ont dominé Quimper à la Halle Vacheresse ce vendredi
ELITE 2
00h00Roanne en démonstration, Challans gagne enfin, La Rochelle renverse Nantes : une 6e journée d’ELITE 2 pleine de rebondissements
Patrick Clerence numéro 15 en défense sous les couleurs de son nouveau club africain @BAL FIBA
Basketball Africa League (BAL)
00h00Première expérience à l’étranger pour le Français Patrick Clerence
1 / 0
Livenews NBA
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
1 / 0