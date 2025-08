Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher

Boston allège sa masse salariale en envoyant Georges Niang et deux choix de draft au Jazz contre RJ Luis Jr., avant de recruter Chris Boucher pour 3,3 millions de dollars sur un an.

Les Boston Celtics continuent leur restructuration financière avec un échange qui envoie Georges Niang vers le Utah Jazz. Selon Shams Charania d’ESPN, Boston a transféré l’ailier ainsi que deux futurs choix de deuxième tour contre le rookie RJ Luis Jr.

The Boston Celtics are trading Georges Niang and two future second-round picks to the Utah Jazz for rookie RJ Luis Jr., sources tell ESPN. pic.twitter.com/l7h0cGobfU

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 5, 2025