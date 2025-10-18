Mathéo Leray incertain pour son retour à Cholet avec l’Élan Chalon

L’Élan Chalon pourrait devoir faire sans Matheo Leray (1,90 m, 22 ans) ce samedi à Cholet pour la 4e journée de Betclic Elite. Touché au genou lors du match tonitruant de Ligue des Champions (BCL) à Nymburk (victoire 95-97), le meneur sorti du centre de formation de Cholet n’est pas certain d’être rétabli à temps pour ce rendez-vous important entre deux formations du Top 5.

PROFIL JOUEUR Matheo LERAY Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 22 ans (25/03/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5,7 #117 REB 3,3 #72 PD 5 #14

Une blessure gênante pour le métronome chalonnais

Sorti prématurément en République tchèque mardi, après seulement 12 minutes de jeu (3 points et 3 passes décisives), le grand frère de Thelma Leray n’a pas pu revenir sur le parquet. Son coach Elric Delord s’est montré prudent avant le déplacement à Cholet : « Je ne compte pas sur lui. S’il est là, ça sera une bonne surprise », a confié l’entraîneur au Journal de Saône-et-Loire.

Depuis le début de saison, l’ancien Choletais compile 5,7 points, 3,3 rebonds et 5 passes décisives pour 8 d’évaluation en 26 minutes sur 3 matchs en championnat. Mais au-delà des chiffres, son influence sur le jeu de l’Élan est indéniable. « Son impact est bien plus conséquent que les chiffres ne le disent. C’est l’une de nos pierres angulaires », ajoute son entraîneur.

Chalon déjà habitué à s’adapter

Ce ne serait pas la première fois que l’Élan doit se réorganiser sans un élément majeur. Face à Monaco il y a deux semaines, l’équipe bourguignonne avait dû composer avec l’absence de Jeremiah Hill et pourtant elle c’était imposée sur le Rocher 104 à 99. Cette fois, c’est peut-être sans son meilleur passeur que Chalon devra réaliser une nouvelle performance avec un effectif réduit. En face, Cholet Basket est solide à domicile avec 2 victoires en 2 matchs (Strasbourg et Boulazac) et voudra gommer sa défaite à Dijon le week-end dernier (76-64), ce qui promet un duel relevé ce samedi soir à la Meilleraie.