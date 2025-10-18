Recherche
Betclic Élite

Mathéo Leray incertain pour son retour à Cholet avec l’Élan Chalon

Betclic Elite - Touché au genou mardi à Nymburk, Mathéo Leray pourrait manquer le déplacement de l’Élan Chalon à Cholet ce samedi. Une absence potentiellement lourde pour le meneur, véritable pièce maîtresse du collectif d’Elric Delord, qui espère briller dans son ancienne antre.
|
00h00
Mathéo Leray s'est blessé à Nymburk mardi en BCL

Crédit photo : FIBA

L’Élan Chalon pourrait devoir faire sans Matheo Leray (1,90 m, 22 ans) ce samedi à Cholet pour la 4e journée de Betclic Elite. Touché au genou lors du match tonitruant de Ligue des Champions (BCL) à Nymburk (victoire 95-97), le meneur sorti du centre de formation de Cholet n’est pas certain d’être rétabli à temps pour ce rendez-vous important entre deux formations du Top 5.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Matheo Leray.jpg
Matheo LERAY
Poste(s): Meneur
Taille: 190 cm
Âge: 22 ans (25/03/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,7
#117
REB
3,3
#72
PD
5
#14

Une blessure gênante pour le métronome chalonnais

Sorti prématurément en République tchèque mardi, après seulement 12 minutes de jeu (3 points et 3 passes décisives), le grand frère de Thelma Leray n’a pas pu revenir sur le parquet. Son coach Elric Delord s’est montré prudent avant le déplacement à Cholet : « Je ne compte pas sur lui. S’il est là, ça sera une bonne surprise », a confié l’entraîneur au Journal de Saône-et-Loire.

– Journée 2

Depuis le début de saison, l’ancien Choletais compile 5,7 points, 3,3 rebonds et 5 passes décisives pour 8 d’évaluation en 26 minutes sur 3 matchs en championnat. Mais au-delà des chiffres, son influence sur le jeu de l’Élan est indéniable. « Son impact est bien plus conséquent que les chiffres ne le disent. C’est l’une de nos pierres angulaires », ajoute son entraîneur.

LIRE AUSSI

Chalon déjà habitué à s’adapter

Ce ne serait pas la première fois que l’Élan doit se réorganiser sans un élément majeur. Face à Monaco il y a deux semaines, l’équipe bourguignonne avait dû composer avec l’absence de Jeremiah Hill et pourtant elle c’était imposée sur le Rocher 104 à 99. Cette fois, c’est peut-être sans son meilleur passeur que Chalon devra réaliser une nouvelle performance avec un effectif réduit. En face, Cholet Basket est solide à domicile avec 2 victoires en 2 matchs (Strasbourg et Boulazac) et voudra gommer sa défaite à Dijon le week-end dernier (76-64), ce qui promet un duel relevé ce samedi soir à la Meilleraie.

Betclic ELITE – Journée 4
17/10/2025
SQB Saint-Quentin
BCM Gravelines
18/10/2025
SIG Strasbourg
JSF Nanterre
LEP Le Portel
BOU Boulazac
NAN Nancy
CSP Limoges
CHO Cholet
CHA Chalon
MSB Le Mans
JLB Bourg-en-Bresse
19/10/2025
PAR Paris Basketball
JDA Dijon
ASV ASVEL
ASM Monaco
Chalon
Chalon
