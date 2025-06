Mathéo Leray s’engage avec l’Élan Chalon jusqu’en 2028

Matheo Leray (1,90 m, 22 ans) rejoint officiellement l’Élan Chalon. Le club bourguignon a confirmé ce lundi 16 juin la signature du jeune meneur français (22 ans), qui s’est engagé jusqu’au 30 juin 2028. Après une saison pleine dans l’élite avec La Rochelle, le natif de Saint-Laurent-de-la-Plaine apportera sa créativité et son leadership à une équipe qui mise sur la continuité et la progression de jeunes talents.

Mathéo Leray s’engage sur le long terme avec l’Elan Chalon ! ✍️ Un nouveau jeune chef d’orchestre pour mener le jeu, talentueux et ambitieux 🔥

Il sera chalonnais pour les prochaines 3 saisons, et on a déjà hâte de le voir à l’œuvre !https://t.co/d6P10t8gUe#RougeEtBlanc pic.twitter.com/E1J7tk4WHN — Elan Chalon (@ELANCHALON) June 16, 2025

Un meneur de jeu moderne pour construire l’avenir

Passé par le centre de formation de Cholet, Mathéo Leray a disputé ses premières minutes en Betclic ÉLITE avec le CB en 2022-2023. C’est ensuite à La Rochelle, en Pro B puis de nouveau en première division après une montée express, qu’il s’est affirmé comme un meneur complet et influent. La saison dernière, il a tourné à 7,9 points, 6,4 passes décisives (2e meilleur passeur du championnat), 3,4 rebonds et 1,6 interception en 27 minutes de jeu. Un vrai meneur-organisateur, capable aussi de scorer quand nécessaire.

PROFIL JOUEUR Matheo LERAY Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 22 ans (25/03/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,9 #107 REB 3,4 #81 PD 6,4 #2

Elric Delord séduit par son profil

Le coach chalonnais Elric Delord n’a pas caché sa satisfaction après l’arrivée de Mathéo Leray, qui a préféré le projet de l’Élan à des offres plus lucratives. « C’est un meneur de jeu qui a un avenir radieux devant lui, avec une forte capacité de création pour lui-même comme pour l’équipe », a-t-il confié. « Sa compréhension du basket est très élevée, ce qui en fera mon premier relais sur le terrain. »

Delord souligne également son audace et son style spectaculaire, autant d’éléments qui devraient plaire au Colisée : « C’est un joueur avec un jeu à risque, spectaculaire, qui devrait plaire à notre public. »

Un choix de continuité et d’ambition pour Chalon

Avec cette signature jusqu’en 2028, l’Élan Chalon confirme son intention de construire un collectif compétitif et stable à moyen terme, en s’appuyant sur des JFL ambitieux et déjà expérimentés. L’arrivée de Mathéo Leray, leader assumé et jeune joueur en pleine ascension, illustre parfaitement cette stratégie. Il partagera la ligne arrière avec Jeremiah Hill (1,88 m, 29 ans), qui a prolongé au même titre que l’ailier Zac Cuthbertson, et Yohan Choupas (1,93 m, 25 ans), toujours sous contrat.