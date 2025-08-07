Ona Embo, Mkemba et Bilau : trois renforts à Évreux pour la reprise

L’ALM Évreux a lancé ce mercredi 6 août sa préparation pour la saison 2025-2026 d’Élite 2 dans une ambiance studieuse mais en effectif incomplet. Sur les neuf joueurs professionnels attendus cette saison, seuls six étaient présents lors des premières séances dirigées par Marc Namura.

Trois partenaires d’entraînement pour compenser les absents

Avec les absences d’Yvan Ouedraogo, attendu la semaine suivante, de la recrue étrangère Sean Miller-Moore (prévue autour du 15 août) et d’Anthony Da Silva, retenu avec la sélection portugaise, le coach ébroïcien a dû faire appel à des renforts extérieurs rapporte actu.fr. Trois partenaires d’entraînement apportent ainsi du soutien au groupe :

« Ils vont nous rendre service pour nous donner plus de maturité physique et d’expérience », explique Marc Namura à actu.fr, satisfait de l’état de forme général de ses troupes malgré les absences.

Les jeunes de l’équipe Espoirs, dont Bruno Mbimi Ndjamou et Aaron Cozzani, sont également sollicités, comme l’an dernier.

PROFIL JOUEUR Bruno MBIMI NDJAMOU Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 19 ans (22/12/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE 2 PTS 15 #21 REB 3,6 #102 PD 2,6 #64

Créer une vraie cohésion dès août

Fidèle à son approche humaine, Marc Namura insiste sur l’importance de la cohésion de groupe dès les premières semaines. La préparation a ainsi démarré par une séance de boxe anglaise, avant de se poursuivre par des entraînements à Jean-Moulin, et sera ponctuée de moments collectifs hors du terrain : barbecue familial, séjour au Center Parc de Verneuil, laser game, et un stage prévu à la base aérienne en février.

« Déjà, on a un barbecue avec femmes, enfants et les dirigeants ce samedi pour créer du lien et montrer la fibre familiale du club aux nouveaux », détaille le coach.

Un calendrier à surveiller et un groupe responsabilisé

Moins enthousiaste sur le calendrier établi par la Ligue Nationale de Basket – qui prévoit quatre doublons de matchs à l’extérieur, dont les deux dernières journées –, Marc Namura reste lucide sur l’exigence de la saison à venir.

« On a intérêt à ne pas se rater (…) nos neuf joueurs pros seront responsabilisés et auront tous des minutes de jeu et un rôle important. Mais il faudra savoir se préserver des blessures », prévient-il.

Premier test pour cette nouvelle version de l’ALM Évreux : un match amical contre le Caen BC, programmé le 26 août à Deauville.