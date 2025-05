Olivier Cortale (Élan Chalon) va retourner en Pro B à Denain

Olivier Cortale va effectuer son retour en Pro B. Selon nos informations, l’intérieur JFL va quitter l’Élan Chalon, où son contrat arrivait à expiration à l’issue de la saison 2024-2025, pour s’engager avec Denain et un contrat longue durée de trois saisons.

Arrivé à Chalon-sur-Saône à l’été 2023, Olivier Cortale (2,07 m, 28 ans) a bien participé au maintien du club en Betclic ELITE pour son retour à cet échelon (plus de 7 points et 4 rebonds en 18 minutes de jeu). Cependant, cette saison, après un début d’exercice compliqué sur le plan collectif, le natif de Clamart (Hauts-de-Seine) a vu son temps de jeu s’amenuir (une dizaine de minutes), passant largement derrière Dusan Ristic, Lionel Gaudoux et Zeljko Sakic. En milieu de saison, il y avait même des rumeurs de départ autour d’Olivier Cortale, qui n’ont finalement pas abouti. Blessé depuis la fin mars à la main, il va disputer les play-in de Betclic ELITE avec l’Élan Chalon.

PROFIL JOUEUR Olivier CORTALE Poste(s): Pivot Taille: 207 cm Âge: 28 ans (16/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 4 #184 REB 2,4 #135 PD 0,6 #188

Au terme des phases finales avec le club bourguignon, Olivier Cortale s’engagera avec Denain, soit son 7e club chez les professionnels. L’ancien Espoir de la SIG Strasbourg connaît bien la Pro B pour l’avoir connu à Gries-Oberhoffen, Saint-Chamond et dernièrement Boulazac, en étant productif à chaque fois.