Lakers 2025 : stratégie d’économies en vue du marché 2027

Les Los Angeles Lakers ont fait le choix de la retenue lors de cette intersaison 2025. Selon ESPN, la franchise a « exercé de la discipline dans ses négociations » avec l’ailier Dorian Finney-Smith, qui a finalement rejoint les Houston Rockets lundi, préférant économiser son espace salarial pour 2027 dans l’espoir d’attirer un joueur au salaire maximum.

Une stratégie à long terme qui interroge

Cette approche conservatrice s’explique par les ambitions futures des Lakers. La franchise aimerait manœuvrer pour avoir des dollars à dépenser dans deux ans, notamment parce que des stars comme Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic pourraient être libres en 2027, sauf prolongation de contrat d’ici là.

Les Lakers avaient proposé un contrat de deux ans à Dorian Finney-Smith selon The Athletic, mais l’ailier de 32 ans a préféré s’envoler pour quatre saisons et 53 millions de dollars à Houston. Les dirigeants n’ont pas voulu offrir un contrat de longue durée, sans doute en raison de l’âge du joueur et de ses antécédents de blessures.

Suite au départ de Finney-Smith, Los Angeles a obtenu accès à une exception de niveau moyen de 14,1 millions de dollars, qu’ils ont partiellement utilisée pour signer Jake LaRavia sur un contrat de deux ans et 12 millions de dollars. Une recrue intéressante, mais qui ne permet pas aux Lakers de véritablement viser le titre en 2026.

Des besoins criants dans la raquette

Le principal secteur nécessitant des améliorations reste l’attaque de la raquette, qui manque de profondeur malgré l’arrivée de LaRavia. Les Lakers ont besoin d’ajouter un pivot, et selon Brian Windhorst d’ESPN, l’équipe pourrait en recruter deux avant la fin de la semaine.

Parmi les options évoquées figuraient Clint Capela et Deandre Ayton. Capela a finalement signé avec Houston lundi, bien qu’un sign-and-trade puisse être envisagé. Ayton, dont le contrat avec Portland a été racheté dimanche, reste libre de signer avec l’équipe de son choix.

Cette prudence durant l’intersaison pourrait également s’expliquer par d’éventuels transferts en cours de saison. Éviter des contrats lourds peut s’avérer précieux pour conserver de la flexibilité, notamment si des opportunités d’échanges se présentent durant la saison 2025-2026.