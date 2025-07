Roko Prkacin prolonge finalement à Nanterre

Arrivé à Nanterre durant l’été 2024, l’intérieur croate Roko Prkacin (2,07 m, 22 ans) a prolongé d’une saison avec le club francilien, après une première saison convaincante, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

He stays ! 🙌💚🤝

Après une très belle première saison avec @Nanterre92, on retrouvera donc @rokoprkacin sous le maillot vert et blanc en 2026. Let's go Roko ! 💪 pic.twitter.com/dNCVOjpNUT

— Nanterre 92 (@Nanterre92) July 3, 2025