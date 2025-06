Julien Mahé explique son arrivée à Nanterre 92 : “Je voulais travailler dans une structure forte”

“Après 5 années très riches à Saint-Quentin, je suis très fier et heureux d’être le nouveau coach de Nanterre 92”. Les premiers mots de Julien Mahé sous les couleurs vertes et blanches mettent officiellement fin aux rumeurs qui bruissent depuis le printemps : l’entraîneur français sera bien à la tête de l’équipe francilienne, et ce “pour trois saisons” a précisé le président du club Frédéric Donnadieu. Ce dernier se réjouit d’ailleurs de cette signature : “Nous sommes très heureux d’avoir trouvé les arguments pour le convaincre de nous rejoindre. C’est un entraîneur qui a prouvé, qui a eu des résultats sur la durée. Il fait partie des entraîneurs référencés en France”, souligne le président.

Bienvenue à Julien Mahé ! 💚 En provenance du @SQBB_Officiel, l’entraîneur au palmarès déjà très fourni, tentera d’apporter toute son expérience au groupe nanterrien la saison prochaine. Let’s go Julien ! 🏁 pic.twitter.com/TF7dK6C1Is — Nanterre 92 (@Nanterre92) June 3, 2025

Réputé pour ses schémas défensifs et sa capacité à tirer le meilleur des jeunes joueurs, Julien Mahé a permis à Saint-Quentin de passer de la Pro B à la première partie de tableau de Betclic ELITE et à la Coupe d’Europe. Le directeur sportif de Nanterre, Pascal Donnadieu, complète : “Julien colle parfaitement avec l’ADN du club. Il a montré de réelles capacités avec des moyens réduits. Avant Saint-Quentin, il ne faut pas oublier son passage à Gravelines où il a formé Adam Mokoka, que l’on connaît plutôt bien ici [Mokoka a joué pour Nanterre en 2021-2022, ndlr.]. Son arrivée est un signe d’ambitions pour le club. J’ai la sensation qu’on va faire de très bonnes choses et que ça va bien se passer”.

“Le fait que Pascal soit directeur sportif m’a fait venir, pas fuir”

Julien Mahé s’est expliqué quant à son choix de rejoindre le club : “Ça s’est fait naturellement. Nanterre est un club que je connais depuis longtemps et avec qui je partage des valeurs : travail, humilité et ambition. Je voulais travailler dans une structure forte, et je le ressens depuis que l’on a commencé à travailler ensemble avec Pascal et Frédéric”, raconte-t-il. Interrogé sur la présence de Pascal Donnadieu, l’unique coach de Nanterre pendant 37 ans, dans l’organigramme, Julien Mahé a balayé d’un revers de main l’interventionnisme qui a pu être attribué au désormais directeur sportif. “Le fait que Pascal soit directeur sportif m’a fait venir, pas fuir. Je voulais être entouré car j’estime être encore un jeune entraîneur, qui a besoin de progresser. Sa présence est un énorme atout. Et je remercie Frédéric pour la confiance, car il n’y a pas beaucoup de coachs dans l’histoire du club (rires)”. Le DS abonde : “J’ai arrêté de coacher car j’ai estimé qu’il était temps. Je veux mettre Julien dans les meilleures dispositions, le décharger de certaines tâches pour qu’il se concentre sur le sportif. Les rôles sont répartis, mais Julien est le coach, il a par exemple le dernier mot sur le recrutement”.

Julien Mahé a donc pu “venir avec les idées et les valeurs que j’ai toujours développées. Mon projet de jeu met l’accent sur la défense, et le collectif ; mais on veut une équipe équilibrée. Je ne suis pas sûr de marquer autant de tirs à trois points que les équipes de Pascal (rires) mais on cherche à développer une équipe avec de l’adresse et de la polyvalence”, décrit-il. Recruté “pour ce qu’il sait faire”, Julien Mahé partage les mêmes ambitions que son président : “Un mélange de réalisme et d’ambitions sportives. D’abord, il faut pérenniser le club en Betclic ELITE, prendre les matchs les uns après les autres, et prendre du plaisir tous ensemble en 2025-2026. Mais on ne va pas se priver de regarder vers le haut”.

Un effectif à redessiner

Pour jouer sa partition et remplir sa feuille de route, l’entraîneur français peut déjà compter sur un nouveau venu : la pépite du Pôle France Hugo Yimga-Moukouri (2,02 m, 16 ans) : “Sa signature est importante, il évoluera sur le poste 3 et aura des responsabilités”, assure Julien Mahé, “heureux de bosser avec un si haut potentiel”. Dans le staff, son adjoint à Saint-Quentin, Karim Remil, a également été recruté : “C’est une grande marque de confiance que de le signer également. Karim est un garçon qui travaille très dur. Cela permet d’avancer dans le bon sens”. Avec Guillaume Ponce, ils formeront “un trio efficace”.

Parmi les joueurs sur lesquels il pourra compter, le coach retrouve Benjamin Sene (1,88 m, 31 ans), « avec qui c’est une chance de travailler de nouveau” après leur collaboration à Gravelines-Dunkerque. En Paul Lacombe (1,95 m, 34 ans), qu’il a “connu alors qu’il était très jeune, encore un espoir”, Julien Mahé retrouve “un garçon de grande qualité”. Mahé a aussi “déjà discuté avec Lucas Dussoulier ; et Lucas Fischer qui est sous contrat avec le club”, liste-t-il.

Pour le reste, rien n’est moins sûr. Les départs de Milan Barbitch, William Howard, Justin Tillman, Desi Rodriguez, Moussa Dicko et Ahmad Caver sont déjà actés. D’autres dossiers restent à l’étude, selon Pascal Donnadieu : “On échange avec Roko Prkacin. Julien décidera en fonction de sa complémentarité avec l’effectif. Il sort d’une saison cohérente après deux saisons blanches en Espagne. Noa Calabre devait faire une deuxième saison à Vitré, mais le club rencontre des soucis de budget. Le but est qu’il soit de nouveau prêté, comme Simeon Kalemba, qui a des contacts avec des équipes de Pro B”.

À Nanterre.