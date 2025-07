Léopold Delaunay fauché en pleine ascension pour finir sa Summer League : le Manceau privé de la saison 2025-2026 ?

Léopold Delaunay (1,93 m, 23 ans), l’arrière-ailier de 1,93 m passé par le centre de formation de Cholet, a connu une ascension fulgurante en 2024-2025 sous les couleurs du Mans. Sa belle saison en Betclic ELITE lui a permis de prolonger jusqu’en 2028 au MSB, d’attirer l’attention de l’AS Monaco et même de participer à la Summer League avec les Golden State Warriors. Mais son élan a été stoppé net ce week-end à Las Vegas.

Un contre-attaque fatale

Vendredi, lors de la rencontre entre les Warriors et les Raptors (défaite 69-81 de Golden State), Léopold Delaunay a été victime d’une mauvaise réception après un lay-up en solitaire. Les images ont rapidement semé l’inquiétude et les premières informations font état d’une blessure sérieuse qui devrait le priver de la saison 2025-2026. Un énorme coup dur pour ce joueur cadre du MSB en pleine progression.

Invité par Golden State à participer à la Summer League, Delaunay avait suscité l’intérêt de la franchise californienne au point que l’idée de lui offrir un contrat avait été évoquée.

Une saison 2024-2025 pleine de promesses

Léopold Delaunay sortait d’une saison aboutie avec Le Mans Sarthe Basket. En Betclic ELITE, il a tourné à 8,3 points, 4,7 rebonds et 3,4 passes décisives en 32 matchs, s’imposant comme un joueur polyvalent et précieux des deux côtés du terrain. En Leaders Cup, il avait encore haussé son niveau : 9,0 points, 5,3 rebonds et 1,7 passe décisive pour mener les Sarthois vers le titre. Un profil complet, qui avait séduit au-delà des frontières françaises.

PROFIL JOUEUR Léopold DELAUNAY Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 193 cm Âge: 23 ans (14/11/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,3 #100 REB 4,7 #32 PD 3,4 #32

Un coup dur pour Le Mans

Le MSB, qui comptait sur lui comme un élément central de son projet aussi bien en Betclic ELITE qu’en Basketball Champions League (BCL), va devoir composer sans l’un de ses cadres. Le club sarthois avait misé sur la continuité en prolongeant plusieurs joueurs cet été, dont Delaunay jusqu’en 2028.

Son absence va forcer le staff manceau à revoir ses plans. Reste désormais à connaître la nature exacte de sa blessure (rupture des ligaments croisés ?) et la durée de son indisponibilité, mais les signaux en provenance de Las Vegas sont pessimistes.