Léopold Delaunay : « Un sentiment d’injustice, d’avoir travaillé si dur pour que tout s’écroule en quelques secondes »

Ces dernières semaines, Léopold Delaunay (23 ans) était l’un des noms à la mode du basket français. Cible du forcing de l’AS Monaco après avoir séduit Vassilis Spanoulis sur les parquets de Betclic ÉLITE, invité par Golden State en Summer League, engagé avec ces mêmes Warriors dans des discussions autour d’un contrat.

Alors forcément, après un tel enchaînement, le dénouement est particulièrement cruel. Gravement blessé au genou gauche, qui a vrillé vers l’intérieur après un mauvais appui, l’arrière du Mans sera absent plusieurs mois.

« Léo passera des examens complémentaires la semaine prochaine au Mans, afin de poser un diagnostic précis sur sa blessure et planifier rapidement son opération. S’en suivront la mise en place d’un protocole de rééducation de plusieurs mois et, par conséquent, une indisponibilité de longue durée », indique le MSB.

De son côté, le joueur a pris la plume sur Instagram, exprimant à la fois son désarroi et sa détermination à revenir plus fort après ce coup du sort.

« Merci aux Warriors pour l’opportunité incroyable que vous m’avez donnée de participer à la Summer League NBA. Porter ce maillot, faire partie de cette équipe, vivre cette expérience, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais.

J’étais prêt à tout donner, à me battre pour ma place, à montrer ce que je vaux. Tout allait vite, tout était intense, et puis en un instant, tout s’est arrêté.

La douleur est là, mais c’est surtout le choc qui fait mal. Le sentiment d’injustice, d’avoir travaillé si dur pour que tout s’écroule en quelques secondes. Mais, je sais que ce n’est pas la fin. J’ai le mental, j’ai l’envie et l’amour du jeu. Je vais me relever, étape par étape, jour après jour, et revenir plus fort.

Merci à tous ceux qui me soutiennent, vos messages me donnent de la force. Maintenant, c’est une autre bataille qui commence, et je suis prêt à la gagner.

À très vite, le MSB ! »