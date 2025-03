Léopold Delaunay restera Manceau jusqu’en 2028, « pour gravir les échelons au MSB »

Il y a fort à parier que les supporters du Mans Sarthe Basket vont désormais espérer retrouver Cholet en playoffs. Parce que leur équipe est rentrée dans la tête de CB, déjà, avec un impitoyable 4-0 sur la saison. Mais aussi parce que chaque derby à Antarès se solde par une annonce.

Alors que le quart de finale de la Coupe de France avait donné lieu à l’officialisation de la prolongation de Guillaume Vizade, c’est celle de Léopold Delaunay qui a été confirmée samedi soir.

Alors qu’il prend une toute autre dimension cette saison, patron d’une équipe qui gagne des trophées, l’ancien combo-guard de Vichy est désormais lié avec Le Mans jusqu’en 2028. Soit une année supplémentaire par rapport à son précédent bail, qui courait jusqu’en 2027.

« La saison se passait bien, je me sentais bien et je pense que c’était la bonne opportunité de continuer jusqu’en 2028 », a-t-il expliqué en conférence de presse, dans des propos retranscrits par Le Maine Libre. « Je suis très content d’être ici et j’espère qu’on aura beaucoup de succès, comme cette année où ça se passe très bien. Je suis vraiment content de rester ici, c’est un club que j’aime beaucoup et j’espère gravir les échelons au Mans. »

Vainqueur de la Leaders Cup, en lice pour un doublé avec une finale de Coupe de France, le MSB possède en sus une ossature particulièrement intéressante avec trois contrats alignés sur l’horizon 2028 : le coach Guillaume Vizade, le revenant Jonathan Jeanne et donc Léopold Delaunay. En attendant Lucas Duféal ?