Après à peine une demi-saison, Le Mans prolonge Guillaume Vizade jusqu’en 2028

Comme dans un rêve, voilà comment définir le début d’année 2025 du Mans Sarthe Basket… et de Guillaume Vizade. Tout particulièrement pour ce dernier qui, après seulement une moitié d’exercice avec le MSB, a déjà été prolongé par le club sarthois. À l’issue du 3e victoire consécutive contre le voisin Cholet, synonyme de dernier carré de la Coupe de France, le président manceau Christophe Le Bouille a annoncé la nouvelle : Guillaume Vizade est désormais lié avec Le Mans jusqu’en 2028.

Signé jusqu’en juin 2026 l’été dernier, Guillaume Vizade va donc pouvoir travailler dans la sérénité et à long-terme dans la Sarthe. Au micro des médias locaux, dont Le Maine Libre, l’ancien technicien de la JA Vichy est revenu sur la poursuite de son aventure avec l’institution mancelle.

« On en parlait depuis le mois de décembre, avant même la victoire à Cholet », expliquait Guillaume Vizade. « On en a reparlé tranquillement avec le président en janvier : on avait l’intime conviction qu’on allait travailler ensemble et s’engager un peu plus sur la durée. […] Le fait que le club soit en position d’avoir la sérénité de travailler comme ça et de me faire confiance à ce niveau-là, j’en profite pour les en remercier. »