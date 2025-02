Au Mans, Guillaume Vizade s’est bien adapté à la Betclic ELITE : « Il donne beaucoup de confiance »

En cette saison 2024-2025, Guillaume Vizade a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière d’entraîneur. Après 7 exercices à Vichy, qui lui ont permis de devenir l’un des coachs et formateurs les plus respectés de l’Hexagone, le technicien a saisi l’opportunité offerte par Le Mans.

La 6e place du Mans : entre sérénité et ambition

Et pour ses premiers pas dans l’élite, avec l’un des clubs les plus emblématiques du basket français, le Puydômois vit des débuts intéressants avec le MSB. Sixième du championnat avant d’entamer la Leaders Cup, le club sarthois est à deux victoires du top 5, dont la JL Bourg ferme la marche.

En quart de finale du tournoi de mi-saison, il affrontera le co-leader du championnat, Cholet. Malgré sa victoire lors de la manche aller de saison régulière, les Manceaux ne partent pas favoris face au voisin choletais, d’autant plus avec les absences de Noah Penda et TaShawn Thomas sur ce week-end caennais. « Quand on participe à une Coupe, c’est obligatoirement difficile », indiquait le technicien. En attendant ce nouveau derby des Pays de la Loire, Guillaume Vizade est revenu sur ses débuts en Betclic ELITE, notamment son adaptation de la Pro B à l’élite.

Guillaume, quel bilan tirez-vous de la première partie de saison du Mans ?

Globalement, on est dans une production cohérente vis à vis des moyens dont on dispose et de l’état de forme de tout le monde. On peut regretter qu’on ait eu du mal à transformer l’essai, notamment sur la première moitié de la phase aller avec quelques matchs qui nous ont échappé de peu : la double prolongation à Limoges, la dernière ligne droite à Chalon. Malgré cela, on a réussi à retourner la situation pour repasser en positif avec la série de matchs avant Noël, dans un contexte complexe (réception de Paris, déplacement à Cholet). Le retour des vacances a également été bien négocié. On est 6e actuellement et c’est une place qui nous permet d’avoir une certaine forme de sérénité et d’ambition.

Quelles sont les principales différences que vous avez pu constater entre la Betclic ELITE et la Pro B ?

Le niveau des joueurs, entre leur niveau d’expérience et de talent. Ils ont une meilleure maîtrise de l’espace, de l’environnement, du contexte. Une partie de la solution vient des joueurs. Plus on monte de niveau, plus on doit se servir des forces en présence. Quand j’étais à Vichy en Pro B, j’avais beaucoup de joueurs en développement ou en formation. On n’est pas dans le même cas de figure en Pro A. L’autre différence en élite, c’est de jouer une compétition où tout le monde n’est pas au même rythme. Quasiment la moitié des équipes joue une compétition européenne. Parfois cela avantage les équipes européennes, parfois ça les désavantage. Alors, il faut essayer de saisir toutes les opportunités.

Est-ce que vous avez autant d’influence en Pro A avec Le Mans que vous en aviez en Pro B avec Vichy ?

L’influence que je peux avoir, c’est plutôt sur la pré-saison. On essaie d’acculturer les joueurs à une certaine forme de travail, à des volontés, à des axes de travail. Les joueurs attendent de voir et de trouver des preuves dans ce qu’on leur propose. Puis, ce qui fait avancer la relation dans le groupe, c’est de vivre des matchs et des moments repères dans la saison, comme le déplacement à Monaco. C’est qui fait dire « c’est possible de cette manière-là, avec cette méthode-là ». Ça resserre les liens, ça développe la confiance, le lien entre les joueurs et le staff.

« J’ai amené avec moi des éléments sur la relance, la continuité du ballon, l’intensité au rebond offensif » Guillaume Vizade

Avez-vous pu transposer des éléments du jeu de la Pro B vers l’élite ?

Cette année, je me suis concentré sur les éléments du jeu, plutôt que de me disperser. Par rapport au jeu, j’ai amené avec moi des éléments sur la relance, la continuité du ballon, la manière dont on est intense au rebond offensif. Ce sont des choses sur lesquelles on a beaucoup insisté.

Le regard de Wilfried Yeguete sur son entraîneur, Guillaume Vizade : « J’apprécie qu’il vienne avec ses valeurs et son jeu. Il a gardé une bonne base de ce qu’il faisait avant. Il donne beaucoup de confiance aux joueurs pour s’exprimer, pour jouer leur jeu. C’est important dans un collectif. Il y a également de l’exigence aux entraînements. Dans la communication, il met les joueurs en confiance, avec des retours entre joueurs et coachs. En tant que coach, il reste serein, même quand on fait de mauvaises prestations. C’est une force en tant que coach. Globalement, il s’adapte bien à ce niveau. »

Propos recueillis à Caen.