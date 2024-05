« Un projet solide » : Léopold Delaunay prolongé au Mans jusqu’en 2027

Après avoir signé Noah Penda pour les trois prochaines saisons, Le Mans Sarthe Basket (MSB) sécurise l’avenir de Léopold Delaunay (1,93 m). Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’arrière de 22 ans a prolongé avec le voisin manceau deux ans de plus, soit jusqu’en juin 2027. L’enfant de Cholet Basket, formé à l’Académie Gautier mais boudé au moment l’été dernier par le staff et la nouvelle direction de CB, a réalisé une saison 2023-2024 intéressante pour sa première en Betclic ÉLITE.

« L’un des [joueurs] préférés d’Antarès »

Au delà de la ligne de stats (4,7 points, 3,5 rebonds, 1,6 passe en 33 matchs de championnat), sa polyvalence a conquis le MSB. « Son esprit de compétiteur, son sens du sacrifice au service de l’équipe, son altruisme et sa volonté de progresser sont autant de valeurs qui font l’unanimité et forcent notre respect. Le MSB se félicite de pouvoir compter, pour au moins trois ans, sur l’un des préférés d’Antarès », indique le directeur sportif, Vincent Loriot, dans le communiqué du club, en rappelant que le MSB « a toujours pris soin de renouveler sa confiance, avant le terme de leur contrat, aux joueurs et aux hommes qui s’inscrivent dans un projet de développement individuel aligné sur l’ADN du club ».

Prêté deux ans à la JA Vichy-Clermont après ses années de formation à l’Académie Gautier CB, l’ancien licencié de la Jub Jallais (un petit patelin près de Cholet dont sont originaires Hugo Robineau, Valérie Garnier ou encore Éric Girard !) retrouvera d’ailleurs Guillaume Vizade, qu’il a côtoyé dans l’Allier. « C’est un peu le placement du bon père de famille », disait de lui Guillaume Vizade dans les colonnes de Basket Europe, en avril 2023. Le comparant même à Terry Tarpey et Paul Lacombe dans l’engagement et l’effort : « Il trouve toujours un moyen d’impacter le jeu, même quand il est un peu moins bien. C’est un garçon que tu as envie d’emmener partout avec toi et qui arrive à se rendre indispensable. Il fait l’unanimité partout où il passe. »

Une prolongation « naturelle » dixit Léopold Delaunay (lire ci-dessous), car au MSB, l’international de 3×3 pourra continuer sa marche en avant. Avec déjà cinq JFL sous contrat (Williams Narace, Wilfried Yeguete, Léopold Delaunay, Abdoulaye Ndoye et Noah Penda), Le Mans version Guillaume Vizade commence à prendre forme.