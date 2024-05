Noah Penda suit Guillaume Vizade au Mans

[Mise à jour] 37 minutes après la publication de notre article, Le Mans a officialisé la signature de Noah Penda (2,01 m, 19 ans) pour les trois prochaines saisons. Le poste 4/3 va suivre son entraîneur Guillaume Vizade, qui l’encadre depuis deux saisons à la JA Vichy, au MSB. Ils y retrouveront leur ancien collaborateur Léopold Delaunay.

« Noah est un joueur complet qui se connecte aux autres et facilite le jeu, résumé Guillaume Vizade. Sa polyvalence lui permet de défendre de nombreuses positions, et son abattage offensif en progrès constant lui offre la possibilité d’évoluer aux postes d’ailier et d’ailier-fort. Bien que nos deux années passées ensemble ont facilité les discussions, c’est pour ses qualités de basketteur et la plus-value qu’il va apporter au MSB que nous l’avons recruté. Nous croyons fermement qu’il peut s’imposer dès sa première année comme un élément moteur du projet. »