Elric Delord va suspendre sa carrière d’entraîneur à l’issue de la saison 2023-2024 !

Elric Delord ne sera plus l’entraîneur du Mans Sarthe Basket à l’issue de la saison 2023-2024. En effet, le technicien de 42 ans a officialisé ce mardi 5 mars sa décision de suspendre sa carrière à la fin de la saison. « Je vais entamer une année sabbatique à l’issue de la saison actuelle », a-t-il notamment écrit dans un communiqué officiel du club.

Une décision forcément inattendue, qui plus est avec une saison en cours et une équipe du Mans en lutte pour sa place en playoffs (12e, à deux victoires du 8e, Cholet). Arrivé au Mans en 2019 en tant que coach-assistant, Elric Delord avait pris le poste d’entraîneur principal dès le mois de décembre de cette même année suite au renvoi de Dounia Issa. Une première saison qui n’ira pas à son terme, arrêté à dix matchs de la fin en raison de la pandémie de Covid-19.

Lors des trois saisons suivantes (2020 à 2023), le natif de Périgueux a hissé le MSB à deux reprises en playoffs (2021 et 2023), pour un même résultat : une élimination en quart de finale contre l’ASVEL. Assez symbolique pour celui qui fut longtemps assistant-coach à Villeurbanne (2013 à 2019), où il fut champion de France en 2016 et 2019. Sur ses cinq saisons au Mans, Elric Delord a connu une seule campagne européenne, cette saison en Basketball Champions League. Mais son équipe n’est pas parvenue à se qualifier pour le top 16, au contraire de Cholet, Strasbourg et Dijon.

Le Mans va donc devoir trouver un nouvel entraîneur pour la saison 2024-2025. Selon nos informations, le club s’active déjà depuis plusieurs semaines pour lui trouver un remplaçant. Les noms de Mickaël Hay (ex-Blois), Guillaume Vizade (Vichy) et Julien Mahé (Saint-Quentin) reviennent régulièrement.

Le communiqué complet d’Elric Delord :

Chers supporters, joueurs, staff et partenaires,

C’est après mûre réflexion et une profonde introspection que je souhaite partager avec vous une décision importante. Je vais entamer une année sabbatique à l’issue de la saison actuelle. Cette pause dans ma carrière d’entraîneur de basket n’a pas été une décision facile, mais elle est motivée par deux raisons principales : le besoin de me ressourcer et la volonté de progresser personnellement et professionnellement en explorant des domaines que le rythme soutenu des saisons ne me permet pas d’approfondir.

Par le passé, je n’avais jamais compris pourquoi des entraîneurs (de toutes disciplines) s’arrêtaient ponctuellement alors que c’est une chance de faire ce métier où il y a peu d’élus. Aujourd’hui, je comprends. Ce métier nécessite un dévouement total et permanent. Il requiert tout de nous et plus encore sans rien promettre en retour. La passion est dévorante, épuisante et je ressens le besoin de prendre du recul, de me régénérer et de profiter des miens.

C’est aussi une étape nécessaire dans mon parcours. J’ai une vision claire de ce que je veux atteindre, un rêve qui me guide et j’ai conscience du chemin que je dois emprunter. Ma décision de faire une pause est le début d’un voyage d’apprentissage. Je comprends maintenant que le véritable développement dépasse les frontières de ma discipline actuelle et nécessite une immersion dans la diversité et la richesse des expériences. Les perspectives inédites, l’intégration de nouvelles méthodologies et idées sur ma vision du coaching ne peuvent pas être acquises dans le cadre confiné de ma zone de confort. Cette année ne sera pas seulement une pause dans ma carrière, mais un investissement dans mon développement futur.

Le MSB a occupé une place centrale dans ma vie, me procurant joie, passion et un sentiment d’appartenance inestimable. Alors que je m’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, je resterai à jamais un supporter du club, suivant ses succès avec fierté et affection. Les souvenirs et les liens tissés ici resteront gravés dans mon cœur. Je m’engage à terminer cette saison avec toute l’énergie, la passion et le dévouement que vous avez toujours connus de ma part, en espérant ajouter encore quelques beaux chapitres à notre histoire commune.

Avec tout mon respect et ma reconnaissance.