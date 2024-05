Six vice-champions du monde U19 convoqués en équipe de France U20

Le staff de l’équipe de France U20 masculine a fait sa présélection pour l’EuroBasket 2024 de sa catégorie. Les Bleuets, champions en titre, vont pouvoir compter sur plusieurs vice-champions du monde U19 2023 : les meneurs Alexandre Bouzidi et Romain Parmentelot, l’arrière Lucas Fischer, l’ailier Noah Penda et les intérieurs Halvine Dzellat-Diakeno et Zacharie Perrin.

Outre Noah Penda, le sélectionneur Guillaume Vizade et ses assistants, Thomas Andrieux, Bienvenu Kindoki et Jonathan Nebout, ont convoqué beaucoup de joueurs de la génération 2005 : Mohamed Diawara, Roman Domon, Killian Malwaya, Maxim Logue, Illan Pietrus et même Théo Pierre-Justin.

Le groupe sera réuni à Vichy, où entraîne encore cette saison le coach Guillaume Vizade, à partir du 13 juin, soit un mois tout pile avant le début de la compétition à Gdynia, en Pologne. Les Bleuets sont champions en titre.