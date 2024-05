Tray Buchanan, MVP de Pro B, file au Mans

Tray Buchanan (1,87 m, 25 ans) va rejoindre Le Mans la saison prochaine. Le récent MVP de la saison de Pro B n’accompagnera pas le Stade Rochelais en Betclic ELITE, si le club de La Rochelle venait à monter, mais filera donc chez le MSB, dont il est la première recrue de l’ère Vizade.

Meilleur joueur de la meilleure équipe, le meneur scoreur a confirmé son excellente première saison professionnelle du côté de l’AEL Limassol, à Chypre (22,7 points, 4,9 rebonds et 3,7 passes décisives par match). L’ancien pensionnaire des North Dakota Fighting Hawks puis des South Dakota Stade Jackrabbits (NCAA) a clôturé la saison régulière en tant que deuxième meilleur marqueur de Pro B (17,4 points, en plus de 2,5 rebonds et 2,9 passes décisives de moyenne) et septième à l’évaluation (15,6). Tray Buchanan a pu être repéré en Pro B par le futur entraîneur du MSB, Guillaume Vizade, qui l’a affronté à quatre reprises en championnat et Leaders Cup, avec Vichy.

« Tray a su confirmer sa belle première saison à Chypre en étant le fer de la lance de l’attaque de La Rochelle, explique Guillaume Vizade. Au-delà de ses qualités de scoreur, de son adresse à 3-points, c’est l’intensité de Tray qui nous a convaincus. Capable d’élever son niveau défensif, de créer pour les autres, il présente de nombreuses qualités qui devraient lui permettre de s’imposer en Betclic ELITE à nos côtés, sur un poste de combo guard. »

Avec La Rochelle, Tray Buchanan a réalisé une pointe à 49 d’évaluation en Pro B. Il va maintenant faire en sorte d’amener le Stade Rochelais en Betclic ELITE, lors des playoffs, avant de déménager au Mans, où il découvrira la Betclic ELITE à la rentrée 2024.