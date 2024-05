Tray Buchanan MVP de la saison 2023-2024 de Pro B

Tray Buchanan (1,87 m, 25 ans) a logiquement été élu MVP de la saison régulière 2023-2024 de Pro B. Meilleur joueur de la meilleure équipe, le Stade Rochelais Basket, le meneur scoreur a largement dominé les débats cette saison.

Arrivé à La Rochelle l’été dernier pour remplacer Robert Turner III, qui avait fait sensation sur la deuxième partie de saison, Tray Buchanan a confirmé son excellente première saison professionnelle du côté de Chypre et de l’AEL Limassol (22,7 points, 4,9 rebonds et 3,7 passes par match). L’ancien joeuur des North Dakota Fighting Hawks et South Dakota Stade Jackrabbits (NCAA) a fini deuxième meilleur marqueur de Pro B (17,4 points par match) – derrière… Robert Turner – et septième à l’évaluation (15,6) alors qu’il évoluait chez le leader du championnat. Des stats qui ont d’ailleurs baissé lors des dernières journées, une fois la première place assurée.

Désormais, Tray Buchanan va faire en sorte d’amener le Stade Rochelais en Betclic ELITE, avant de découvrir la Betclic ELITE au sein d’un autre club, Le Mans Sarthe Basket.