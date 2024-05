Les favoris débutent bien les playoffs : La Rochelle, Boulazac et Vichy vainqueurs des matchs aller

Cette première levée des playoffs d’accession dans le championnat de Pro B n’ont laissé apparaître aucune surprise. En effet, après la victoire d’Orléans contre Rouen la veille, les trois autres équipes à domicile (La Rochelle, Vichy et Boulazac) l’ont également emporté lors de la manche aller des quarts de finale.

Un sans-faute pour les équipes à domicile en #PlayoffsPROB 🏠✅ pic.twitter.com/jY1gVcSeoP — LNB (@LNBofficiel) May 16, 2024

La Rochelle et Boulazac déjà bien en place défensivement !

Le leader de la saison régulière, le Stade Rochelais, n’a pas tremblé dans son entame des playoffs avec l’étiquette de tête de série n°1. Face à l’Alliance Sport Alsace, les joueurs de Julien Cortey ont dominé les débats avant tout par leur défense (68-54), en limitant les Alsaciens à moins de 15 points par quart-temps à trois reprises. Les Rochelais ont également compensé leur très faible adresse extérieure du soir (3/19 à 3-points) en volant 9 ballons pour provoquer au total 19 pertes de balles adverse.

Dans le même genre, Boulazac a également imposé sa loi défensive pour son entrée en lice face à Champagne Basket (70-59). À l’image de Gries-Souffel, l’équipe marnaise a fini par craquer sans adresse extérieure (6/26 à 3-points contre 11/36). Privée de Florian Léopold pour « raisons personnelles », l’équipe de Thomas Andrieux a logiquement souffert à l’intérieur face aux Périgourdins Jean-Marc Pansa (11 points et 6 rebonds) et Louis Cassier (8 points et 5 rebonds).

Départ diesel pour Vichy contre l’Élan Béarnais

Enfin, le dernier membre du podium de la saison régulière, la JA Vichy, a également connu le succès face à l’Élan Béarnais (85-71). Malmené en début de match (14-21, 10′), le club thermal a ensuite inversé la tendance, notamment sous l’impulsion du meilleur jeune de la saison de Pro B, Noah Penda (16 points, 6 rebonds et 4 passes décisives). Malgré la belle adresse extérieure des Palois (12/27 à 3-points), l’équipe de Guillaume Vizade a continuer à prendre le meilleur sur l’Élan Béarnais en seconde période.

L’ensemble des matchs retour des quarts de finale des playoffs d’accession se joueront ce dimanche 19 mai.