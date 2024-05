Thomas Andrieux officiellement nommé coach de Roanne jusqu’en 2027

Thomas Andrieux à Roanne jusqu’en 2027, c’est officiel. Comme annoncé, l’actuel coach de Champagne Basket (Pro B) a signé pour les trois prochaines saisons à la Chorale, qui est désormais assurée d’être sportivement reléguée en Pro B à l’issue de la saison 2023-2024 de Betclic ÉLITE.

«Je suis très heureux et très fier de retrouver les rangs de la Chorale, club historique qui compte dans le paysage du basket français, a commenté Thomas Andrieux. Une vingtaine d’années se sont écoulées depuis mon départ en 2003, mais j’ai toujours suivi de très près les résultats. Je remercie l’ensemble des dirigeants pour la confiance affichée, et notamment le président Brochot. J’ai hâte de retrouver l’ambiance de la Halle André-Vacheresse et son formidable public. Choralien un jour, Choralien pour toujours ! »

En avril 2022, Thomas Andrieux avait signé à Champagne Basket qui filait alors vers la descente en Pro B. Deux ans plus tard, Thomas Andrieux, toujours en Pro B avec Champagne Basket, a donné son accord à la Chorale de Roanne pour s’engager trois saisons, tout en sachant que la relégation était proche. Cette relégation sportive, elle est désormais sûre après la défaite à Paris ce samedi 4 mai. C’est donc au sein d’un club à relancer après une descente en Pro B que le natif d’Aubenas (Ardèche) va arriver, une fois sa saison avec Champagne Basket terminée.

Thomas Andrieux a joué à Roanne

L’ancien shooteur de la Chorale, où il a officié entre 2001 et 2003 (participant notamment à la montée en Pro A en 2002), s’est reconverti en tant que coach à l’issue de sa carrière de joueur en 2010. Après 11 ans à Boulazac, sur le centre de formation puis l’équipe professionnelle, il a quitté le BBD en 2021. Sans poste durant de longs mois, Thomas Andrieux s’est ensuite engagé à Champagne Basket, comme indiqué plus haut. Finaliste des playoffs d’accession en 2023, il a connu une première partie de saison 2023-2024 compliquée mais son équipe enchaîne les succès sur la phase retour et va arriver en phases finales lancée.

« Les échanges avec Thomas Andrieux ont été très enrichissants, c’est un garçon plein de dynamisme avec la tête sur les épaules, indique pour sa part le président Emmanuel Brochot. Il prône une philosophie de jeu qui plaît au public roannais, qui part néanmoins de principes défensifs indispensables. C’est un entraineur très aguerri, qui a connu l’élite et la Pro B, une division qu’il connait et dans laquelle il a connu un excellent parcours. C’est aussi un ancien joueur du club qui ne vient donc pas en terrain inconnu. Il cochait toutes les cases et a adhéré à notre projet sur trois ans, le temps nécessaire pour construire avec de la visibilité. »

Reste à savoir si Marc Berjoan, nommé coach par intérim, va faire son retour à la tête de l’équipe Espoirs après avoir entraîné l’équipe professionnelle. Une équipe professionnelle où l’on devrait retrouver plusieurs jeunes du groupe U21 actuel.