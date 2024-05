Thomas Andrieux futur coach de Roanne ?

Thomas Andrieux arrive en fin de contrat au Champagne Basket, qu’il a rejoint mi-avril 2022. Le natif d’Aubenas (Ardèche) ne prolongera pas au sein d’un club qui va vivre un recul financier en 2024-2025 avec un projet désormais recentré autour de Châlons-en-Champagne (avec encore quelques rencontres à la Reims Arena).

C’est ainsi que Thomas Andrieux s’est mis en quête de trouver un nouveau contrat. Proposé à plusieurs clubs de Betclic ÉLITE, l’ancien shooteur de l’ASVEL et de Boulazac n’a pas trouvé preneur parmi les clubs déjà maintenu. Cependant, la Chorale, en ballottage défavorable pour le maintien, l’a sollicité. Malgré l’intérêt pour d’autres techniciens, Roanne a préféré rapidement se positionner et avance actuellement pour engager Thomas Andrieux non pas deux mais trois saisons selon nos informations.

Avant cela, la Chorale de Roanne va tenter de remporter ses deux dernières rencontres de Betclic ELITE pour se maintenir et Thomas Andrieux va tâcher de finir au mieux sa tâche avec le Champagne Basket, qui a réalisé une remarquable deuxième partie de saison régulière après avoir perdu en finale de la Leaders Cup Pro B.