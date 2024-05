Paris égale le record du Limoges CSP et condamne Roanne à la relégation !

Même si le Paris Basketball était déjà assuré de la 2e place de Betclic ÉLITE, la victoire des Parisiens face à Roanne ce samedi 4 mai (90-61) a malgré tout eu de multiples conséquences. D’abord, le club de la capitale a ainsi égalisé le record de victoires consécutives du Limoges CSP avec 24 succès désormais. Mais surtout, il a acté le sort de sa victime du jour, Roanne, dans l’obligation de l’emporter à l’Adidas Arena pour espérer se maintenir. L’identité du 2e club relégué en Pro B est désormais connu : la Chorale accompagnera les Metropolitans 92 en Pro B.

Fin d’un cycle de 5 saisons dans l’élite

Les temps sont durs pour les clubs emblématiques de LNB. Si l’un de ses membres fondateurs, l’ALM Évreux, va quitter la Ligue la saison prochaine en rejoignant la 3e division, un autre, Roanne, va y rester mais descendre d’un étage. Celui de la Pro B, que la Chorale avait quitté en 2019, en réalisant un inédit doublé champion de France Pro B – Leaders Cup Pro B.

Un cycle de 5 ans dans l’élite, symbolisé par la seconde ère du duo Choulet – Brochot, qui a également pris fin plus tôt dans la saison. Comme le signe d’un déclin annoncé pour Roanne, qui n’aura pas su retourner une situation bien mal embarquée, malgré le recrutement de Sekou Doumbouya, malgré l’électrochoc du renvoi de Jean-Denys Choulet et l’intronisation de Marc Berjoan. L’accumulation de trop mauvais choix sportifs cette saison (Jordan Tucker, E.J. Anosike, Tavian Dunn-Martin) aura donc été rédhibitoire pour les Ligériens. « Certains joueurs n’ont pas agi comme des professionnels. On peut changer le coach, ça ne change rien », a déclaré Marc Berjoan en conférence de presse, après l’officialisation de la relégation de Roanne.

Paris peut battre le record de Limoges lors de la dernière journée

À l’Adidas Arena, sans D.J. Cooper, la Chorale a rapidement vu ses espoirs de maintenir la flamme du maintien s’éteindre. Mené de près de 20 points dès la mi-temps (50-31), les Roannais n’ont jamais été en mesure de créer l’exploit. Avec un effectif beaucoup trop juste, surtout en comparaison avec l’armada parisienne, la différence d’efficacité entre les deux équipes a été criante (63% à 2-points et 44% à 3-points pour Paris ; 53 et 35% pour Roanne). Bien guidé comme toujours par T.J. Shorts (16 points et 6 passes décisives), avec une belle entrée de Gauthier Denis en première période (9 points à 3/4 à 3-points), Paris a pu s’assurer un succès tranquille… et donc la poursuite du record du Limoges CSP.

Après l’avoir égalé ce samedi, les joueurs de Tuomas Iisalo auront l’occasion de le battre lors d’un déplacement au Portel pour la dernière journée de Betclic ÉLITE. Et ainsi rentrer dans les livres d’histoire de la LNB, avant peut-être de marquer un peu plus l’histoire du championnat français lors des joutes printanières.