Sandro Mamukelashvili signe aux Toronto Raptors pour 5,5 millions sur deux ans

Sandro Mamukelashvili (2,11 m, 26 ans) a trouvé un nouveau foyer au nord de la frontière. L’intérieur américano-géorgien a signé un contrat de deux ans d’une valeur de 5,5 millions de dollars avec les Raptors de Toronto, selon ESPN. Cette signature marque la fin de son passage de deux saisons et demie chez les Spurs de San Antonio.

Free agent F/C Sandro Mamukelashvili has agreed to a two-year, $5.5 million deal with the Toronto Raptors, plus a second year player option, sources tell ESPN. George Roussakis and Mark Bartelstein of @PrioritySports negotiated the new deal with the Raptors. pic.twitter.com/4GWqWrdVUm

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025