Karl Kouame lance sa carrière professionnelle à Caen

Auteur d’un recrutement déjà très attrayant et ambitieux, le Caen Basket Calvados a annoncé sur ses réseaux sociaux l’arrivée du très jeune, et talentueux, arrière Karl Kouamé(1,92 m, 17 ans), en provenance du Paris Basketball. Il a passé un test fructueux début mai dans le Calvados en compagnie de Stéphane Éberlin et Ludovic Chelle, le technicien des U21.

Bienvenue à Caen, 𝗞𝗮𝗿𝗹 𝗞𝗼𝘂𝗮𝗺𝗲́ ! 🙌 Espoir du basket français, Karl arrive en provenance du @ParisBasketball. Poste 2, shooteur à 3 pts, il a inscrit 12,1 pts de moyenne en Espoirs la saison dernière. Karl a aussi connu l’EuroBasket avec l’équipe de France U16. ✊⬇️ pic.twitter.com/mx74fCy5dO — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) July 2, 2025

Champion d’Europe U16 avec l’Équipe de France en 2024, dans un rôle de dynamiteur en sortie de banc (5,9 points en 12 minutes de moyenne), Karl Kouame tournait à 12,1 points, 1,3 rebond et 2,4 passes décisives en 24 minutes avec l’équipe espoir du Paris Basketball, alors qu’il n’a que 17 ans.

Avec les jeunes du PB, l’arrière franco-ivoirien a aussi joué en U18, où l’équipe s’était hissée jusqu’au Final Four de la catégorie après avoir bouclé sa saison régulière avec 14 victoires pour 0 défaites en poule.

PROFIL JOUEUR Karl KOUAMÉ Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 17 ans (23/01/2008) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 12,1 #41 REB 1,3 #189 PD 2,4 #55

Fort shooteur (46,6% d’adresse globale, dont 43,4% à 3-points), Kouame est considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs de sa génération. Son talent pourrait même se disputer entre la France et la Côte d’Ivoire : déjà champion avec les U16, il fait partie, pour cet été, de la présélection ivoirienne en vue de l’AfroBasket.

Sixième recrue du CBC, l’ancien pensionnaire de la Saint-Charles Charenton Saint-Maurice (encore un) vient conclure un recrutement particulièrement ambitieux pour Caen. « Ce qu’il souhaitait, c’était de pouvoir s’entraîner et jouer dès cette saison au sein d’une équipe professionnelle », confie Stéphane Eberlin, le coach normand, qui l’a testé à Ouest France. « Il sera là pour bousculer les joueurs devant lui. Il tournait à 12 points de moyenne en Espoirs Pro A alors qu’il n’était que cadet. J’ai toujours travaillé avec des jeunes, j’aime bien avoir un ou deux prospects à développer. »

