Jericho Sims prolonge avec les Milwaukee Bucks pour deux saisons

Les Milwaukee Bucks continuent de restructurer leur effectif en conservant Jericho Sims. Le pivot de 26 ans a paraphé un nouveau contrat de deux saisons avec une option joueur pour la deuxième année, selon les informations de Shams Charania d’ESPN.

Free agent center Jericho Sims has agreed to a two-year deal with the Milwaukee Bucks, including a player option in the second season, sources tell ESPN. Milwaukee retains a lob threat big man in Sims, who played in a career high 53 games last season and all 5 playoff games. pic.twitter.com/l4BdgE8X5R

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025