Tim Hardaway Jr. signe aux Denver Nuggets pour une saison

Les Denver Nuggets continuent leur recrutement impressionnant en s’attachant les services de Tim Hardaway Jr. pour une saison. L’arrière de 33 ans, qui sort d’une campagne convaincante avec les Detroit Pistons, devient le quatrième renfort majeur de Denver depuis l’ouverture de la Free Agency, après Cam Johnson, Bruce Brown et Jonas Valanciunas.

Free agent sharpshooter Tim Hardaway Jr. has agreed to a one-year deal with the Denver Nuggets, sources tell ESPN. Hardaway had a strong season for the Pistons' resurgent 2024-25 campaign and now Denver officials finalize a deal with Mark Bartelstein of @PrioritySports. pic.twitter.com/XUaslGumBf

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025