Jakob Poeltl prolonge à Toronto pour 104 millions de dollars sur quatre ans

Jakob Poeltl et les Raptors de Toronto ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat de 104 millions de dollars sur quatre ans, selon ESPN. Le pivot autrichien de 2,13m sera désormais lié à la franchise canadienne jusqu’à la saison 2029-2030, marquant un engagement fort des deux parties.

Toronto Raptors center Jakob Poeltl has agreed on a four-year, $104 million contract extension with the franchise through 2029-30, sources tell ESPN. Poeltl will pick up his 2026-27 player option at $19.5M and add three additional years to his deal. pic.twitter.com/wBHnoF5vUV

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025