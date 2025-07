Tre Mann prolonge chez les Hornets : 24 millions sur trois ans

Les Charlotte Hornets ont officialisé la prolongation de Tre Mann pour trois années supplémentaires, selon Shams Charania d’ESPN. Le meneur américain, âgé de 24 ans, s’est engagé pour un montant total de 24 millions de dollars, confirmant ainsi la confiance du front office en ses capacités.

Free agent guard Tre Mann has agreed to a three-year, $24 million deal with the Charlotte Hornets, sources tell ESPN. Hornets officials and Mann's agent Aaron Turner of Verus Sports negotiated terms of the new contract in free agency. pic.twitter.com/mcputliCTQ

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025