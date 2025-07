Le grand chantier de Beaublanc est lancé à Limoges : cap sur 2027

À Limoges, le quartier de Beaublanc est en pleine effervescence. Tandis que le mythique Palais des sports reste encore debout, silencieux, les pelleteuses s’activent autour. Depuis quelques semaines, les travaux d’extension du parc de Beaublanc ont officiellement commencé. Un projet titanesque estimé à 70 millions d’euros hors taxes, avec pour objectif de moderniser l’offre sportive et de réduire les coûts d’exploitation du site.

Deux nouvelles salles, un nouveau visage pour Beaublanc

La première phase de ce vaste chantier durera jusqu’en 2027. Elle comprend la construction de deux salles neuves accolées au Palais des sports : une halle multi-usages de 3 500 places destinée notamment au centre de formation du Limoges Handball, et une salle d’entraînement double-plateau de 310 places qui servira au Limoges CSP, tout en restant accessible aux associations. Ces nouveaux équipements permettront aussi de libérer 60 heures hebdomadaires dans les autres gymnases limougeauds.

« Aujourd’hui, on a fini une bonne partie du terrassement, et on attaque les fondations des deux nouvelles salles, avec la réalisation de 300 pieux », explique dans Le Populaire du Centre Pierre Cornil, directeur architecte chez Chaix & Morel associés.

Une restructuration pensée pour tous

Au-delà des salles, le projet comprend aussi une brasserie sur le boulevard, une maison municipale des sports agrandie et connectée, un amphithéâtre et plusieurs salles de conférences. « C’est un projet vertueux qui servira à tout le monde et offrira une nouvelle entrée de ville », a souligné Sylvie Rozette, adjointe au maire en charge des sports.

Un pôle d’échange multimodal, géré par Limoges Métropole, viendra en complément. Il proposera de nouvelles places de stationnement et facilitera l’accès au site en transports en commun.

Un Beaublanc 2.0 économe et ambitieux

Ce grand chantier, qualifié d’« indispensable économiquement pour l’avenir » par le maire Émile Roger Lombertie, permettra de réduire drastiquement les frais de fonctionnement du Palais des sports, estimés à 1,5 million d’euros par an. Le projet prévoit également des aménagements durables, comme la récupération des eaux de pluie et grises, permettant jusqu’à 40 % d’économie d’eau.

D’ici deux ans, la rénovation complète du Palais des sports actuel viendra parachever cette transformation ambitieuse. Au total, ce sont 4 600 nouvelles places qui seront disponibles sur l’ensemble du site. De quoi inscrire le CSP et l’ensemble du sport limougeaud dans une nouvelle dynamique.