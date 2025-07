Plébiscitée par les joueuses et médias mais moins par les fans, Gabby Williams bien partie pour devenir All-Star

Alors que la WNBA version 2025 arrive bientôt à la mi-saison, les élues au All-Star Game du 19 juillet sont en train d’être désignées. Après deux semaines de votes, la WNBA a annoncé les dix titulaires qui avait été choisies par les fans (50%), les médias (25%) et les joueuses (25%). On compte notamment les superstars médiatiques Caitlin Clark et Paige Bueckers ou encore les ex-MVP A’ja Wilson et Breanna Stewart. Mais pas de Gabby Williams (1,80 m, 28 ans), seule candidate vraiment sérieuse chez les Françaises. Pour autant, elle a de bonnes chances de participer à son premier All-Star Game. Ce qui serait une première pour une joueuse française.

Repêchée par les coachs ?

Car dans le décompte final, Williams n’est pas arrivée si loin du Top 10 synonyme de titularisation. Sa note pondérée de 8,75 la classe en effet 9e dans le frontcourt, et 16e au total (les deux conférences confondues), sur plus de 150 joueuses. Classée 7e dans les joueuses du frontcourt par les médias et les joueuses, c’est finalement le vote du public (10e avec 383 411 votes) qui a plombé sa note. La campagne de soutien menée par les fans français n’aura pas suffi.

À contrario, les deux coéquipières de Caitlin Clark à Indiana (Kelsey Mitchell et Aliyah Boston) ont par exemple bénéficié du phénomène médiatique à leurs côtés pour être titulaires, alors même qu’elles n’avaient pas été plébiscitées par les médias et leurs paires. L’importante place laissée aux vote des fans peut donc jouer des tours à tout le monde.

PROFIL JOUEUR Gabby WILLIAMS Poste(s): Ailier Fort Taille: 180 cm Âge: 28 ans (09/09/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 13,4 #29 REB 4,6 #45 PD 4,6 #13

Mais si Gabby Williams a perdu une bataille, elle n’a pas perdu la guerre. Il y a même de bonnes chances qu’elle connaisse sa première sélection au All-Star Game pour sa septième saison en WNBA. Douze joueuses supplémentaires vont en effet être sélectionnées par les coachs de la ligue. Ceux-ci sont en général justes et impartiaux, notamment parce qu’ils ne peuvent voter pour les joueuses de leur équipe. L’internationale tricolore – pour qui le choix de tirer un trait sur l’EuroBasket est bénéfique – devrait être dans les clous. L’annonce des 12 remplaçantes est attendue ce dimanche 6 juillet à 18h00 heure française.

Here are the overall WNBA All Star scores. Each player’s score was weighted based on 50 percent for fan votes, 25 percent for player votes and 25 percent for media panel votes. pic.twitter.com/6mHW9SXRHw — Rachel Galligan (@RachGall) June 30, 2025

La meilleure saison de sa carrière

Avec des statistiques de 13,4 points à 44,4% aux tirs (dont 36,6% à 3-points), 4,6 rebonds, 4,6 passes décisives et 2,6 interceptions en 34 minutes de moyenne, Williams connaît la meilleure saison de sa carrière. Joueuse à tout faire du Seattle Storm, la n°4 de la Draft 2018 a pris une autre dimension offensivement, tout en gardant son importance défensive. Des gros progrès à la création et au tir extérieur sont à noter. Elle est aujourd’hui l’une des joueuses les plus complètes de la ligue.

« Je pense qu’elle joue très bien au basket depuis plus d’un an, surtout depuis les Jeux Olympiques, et je voulais que ça se traduise en WNBA. C’est une star et elle mérite de se sentir comme tel » expliquait sa coach Noelle Quinn il y a quelques semaines. La cinquième place du Storm au classement est aussi un bon point à mettre dans son dossier. Cette première étoile à son palmarès pourrait lui confirmer son nouveau statut en WNBA, et ainsi pérenniser son avenir contractuel et financier.