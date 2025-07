Le bourreau de Monaco en finale de l’EuroLeague remplace Fabien Causeur à Milan

L’Olimpia Milan tient sa première recrue de poids pour la saison prochaine. Le club lombard a officialisé la signature de Marko Guduric, l’arrière qui vient de remporter l’EuroLeague avec le Fenerbahçe Istanbul. À 30 ans, l’international serbe s’engage pour plusieurs saisons avec l’Olimpia où il prendra la place de Fabien Causeur en tant que poste 2/1 créateur et gaucher.

PROFIL JOUEUR Marko GUDURIC Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 30 ans (08/03/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi PTS 9,5 #83 REB 2,4 #142 PD 3,6 #38

Un champion d’Europe au palmarès impressionnant

Guduric arrive à Milan auréolé de son titre européen conquis avec Fenerbahçe face à l’AS Monaco. En finale, le Serbe avait livré une performance remarquable avec 19 points (4/5 à 2-points, 3/5 à 3-points), 6 rebonds, 5 passes décisives et une évaluation de 27. Son panier à 3-points décisif dans la dernière minute avait scellé la victoire turque.

Sur l’ensemble de la saison 2024-2025, Guduric a tourné à 10,9 points et 3,2 passes décisives par match en EuroLeague, avec d’excellents pourcentages : 88,3% aux lancers francs et 37,6% à 3-points. Des statistiques qui témoignent de sa régularité et de son efficacité dans les moments importants.

Le palmarès du joueur formé à l’Étoile Rouge de Belgrade est éloquent. Avec le Fenerbahçe, où il a évolué sur deux périodes (2017-2019 et 2020-2025), il a remporté quatre championnats turcs et trois Coupes de Turquie. Il avait également goûté aux honneurs avec l’Étoile Rouge, décrochant deux titres de champion de Serbie et deux Ligues adriatiques en 2016 et 2017.

Une expérience internationale précieuse

L’international serbe apporte également sa riche expérience avec la sélection nationale. Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024, Guduric a aussi décroché l’argent à l’EuroBasket 2017 et à la Coupe du monde FIBA 2023. Son passage par la NBA avec les Memphis Grizzlies (2019-2020) complète un CV déjà bien fourni.

« Je suis heureux et enthousiaste à l’idée de commencer un nouveau chapitre de ma carrière dans un club légendaire, bien structuré et dont j’ai toujours entendu parler en termes élogieux », a déclaré le nouveau joueur de l’Olimpia. « J’ai hâte de porter le maillot rouge de l’Olimpia et de jouer devant nos supporters, afin de construire quelque chose de spécial avec mes nouveaux coéquipiers. »

Avec 285 matchs d’EuroLeague au compteur et 2712 points inscrits dans la compétition, Guduric apporte l’expérience du haut niveau dont Milan a besoin pour retrouver les sommets européens.

Signé au prix fort par Milan (2,7 millions d’euros par saison, jusqu’en 2028), Marko Guduric va remplacer un autre arrière gaucher, le Français Fabien Causeur (1,96 m, 38 ans). Par ailleurs, l’ailier slovène Vlatko Cancar (2,03 m, 28 ans) est annoncé après cinq saisons en NBA.