EuroBasket masculin

La République tchèque devra faire sans deux joueurs historiques à l’EuroBasket 2025

EuroBasket - Tomas Satoransky ne participera pas au championnat d'Europe en raison d'une blessure au dos. L'absence du vétéran du FC Barcelone, combinée à celle de Jan Vesely, prive la sélection tchèque de ses deux leaders historiques.
00h00
Écouter
La République tchèque devra faire sans deux joueurs historiques à l’EuroBasket 2025

république tchèque eurobasket

Crédit photo : FIBA

La République tchèque vient de subir un coup dur majeur à quelques jours du début de l’EuroBasket 2025. Tomas Satoransky, figure emblématique de la sélection nationale et ancien joueur NBA, a annoncé son forfait pour le tournoi continental en raison d’une blessure au dos persistante.

L’annonce est venue directement du joueur lui-même via ses réseaux sociaux, où il a exprimé sa déception de manquer ce qui aurait pu être son cinquième championnat d’Europe sous les couleurs nationales.

Une décision difficile pour le vétéran du FC Barcelone

« J’ai dû prendre une décision très difficile aujourd’hui. Ceux qui me connaissent comprennent ce que cela signifie pour moi de jouer pour l’équipe nationale et à quel point je voulais participer à mon cinquième championnat d’Europe en portant les couleurs nationales », a déclaré Satoransky dans son message d’adieu temporaire.

Le meneur de 33 ans a poursuivi : « Cependant, compte tenu de mon état de santé actuel, je ne suis pas en mesure d’aider les gars comme je le voudrais et comme on l’attend de moi. C’est pourquoi je dois me retirer de l’équipe. Pour faire simple, mon dos m’a arrêté, tout comme le jeune garçon sur la photo. »

Malgré cette absence forcée, Satoransky a laissé la porte ouverte pour l’avenir : « Avant l’été, je ne savais pas si ce serait ma « dernière danse » avec l’équipe nationale, mais maintenant je sais avec certitude que je veux dire au revoir sur le terrain. »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Tomas Satoransky..jpg
Tomas SATORANSKY
Poste(s): Meneur
Taille: 201 cm
Âge: 33 ans (30/10/1991)
Nationalités:

logo cze.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
8,1
#99
REB
3,2
#92
PD
4,4
#13

Vit Krejci appelé à prendre le relais

L’absence combinée de Satoransky et de Jan Vesely prive la République tchèque de ses deux leaders historiques, forçant l’équipe à se tourner vers une nouvelle génération. Les projecteurs se braquent désormais sur Vit Krejci des Atlanta Hawks, qui devra endosser le rôle de leader offensif.

Le pivot Jan Vesely va également manquer l’EuroBasket 2025. (Photo : FIBA)

Krejci sort d’une solide saison NBA avec les Hawks, où il a joué un peu plus de 20 minutes par match, compilant 7,2 points de moyenne avec 43% de réussite à 3-points. Son expérience NBA et sa polyvalence offensive en font le candidat naturel pour guider cette équipe rajeunie.

L’effectif final de 12 joueurs comprend également des vétérans comme Vojtech Hruban et des jeunes talents prometteurs. La République tchèque débutera sa campagne dans le groupe A à Riga contre le Portugal le mercredi 27 août, avant d’affronter la Turquie, l’Estonie, la Serbie et les hôtes lettons.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
