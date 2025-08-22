Recherche
EuroBasket masculin

Anthony Da Silva (Évreux) forfait pour l’Euro, mais quand même un joueur LNB avec le Portugal

Blessé au genou droit, le meneur ébroïcien Anthony Da Silva a dû renoncer à l'EuroBasket. Le Manceau Travante Williams représentera la LNB au sein de la sélection portugaise.
00h00
Anthony Da Silva (Évreux) forfait pour l’Euro, mais quand même un joueur LNB avec le Portugal

Anthony Da Silva ne suivra pas les traces de son père Philippe à l’Euro

Crédit photo : FIBA

Il aurait pu être l’un des rares joueurs d’ÉLITE 2 présents à l’EuroBasket et imiter son père, Philippe, vu lors des éditions 2007 et 2011. Finalement, Anthony Da Silva (1,85 m, 24 ans) regardera l’Euro à la télévision.

Touché au genou droit lors du troisième quart-temps d’un match amical contre l’Espagne B le 7 août (63-64), le meneur franco-portugais de l’ALM Évreux a été contraint de déclarer forfait.

Sacré champion d’Europe U16 en 2017 avec l’équipe de France, aux côtés de la génération Hayes – Maledon, le Normand avait étrenné son statut d’international portugais en novembre dernier lors d’un match de qualification contre Israël.

Sans Da Silva donc, le sélectionneur Mario Gomes a dévoilé jeudi sa liste de 12 joueurs sélectionnés pour l’EuroBasket. Avec Neemias Queta, le pivot champion NBA 2024 avec les Boston Celtics, en tête de file, et le néo-manceau Travante Williams dans le lot.

LIRE AUSSI

La sélection portugaise pour l’EuroBasket 2025 

  • Francisco Amarante
  • Diogo Brito
  • Diogo Gameiro
  • Miguel Queiroz
  • Neemias Queta
  • Daniel Relvao
  • Candido Sa
  • Nuno Sa
  • Rafael Lisboa
  • Diogo Ventura
  • Vladyslav Voytso
  • Travante Williams
Alexandre Lacoste
