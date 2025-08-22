Anthony Da Silva (Évreux) forfait pour l’Euro, mais quand même un joueur LNB avec le Portugal

Il aurait pu être l’un des rares joueurs d’ÉLITE 2 présents à l’EuroBasket et imiter son père, Philippe, vu lors des éditions 2007 et 2011. Finalement, Anthony Da Silva (1,85 m, 24 ans) regardera l’Euro à la télévision.

Touché au genou droit lors du troisième quart-temps d’un match amical contre l’Espagne B le 7 août (63-64), le meneur franco-portugais de l’ALM Évreux a été contraint de déclarer forfait.

Sacré champion d’Europe U16 en 2017 avec l’équipe de France, aux côtés de la génération Hayes – Maledon, le Normand avait étrenné son statut d’international portugais en novembre dernier lors d’un match de qualification contre Israël.

Sans Da Silva donc, le sélectionneur Mario Gomes a dévoilé jeudi sa liste de 12 joueurs sélectionnés pour l’EuroBasket. Avec Neemias Queta, le pivot champion NBA 2024 avec les Boston Celtics, en tête de file, et le néo-manceau Travante Williams dans le lot.

La sélection portugaise pour l’EuroBasket 2025