Le Mans boucle son recrutement avec un international portugais

Le 10e et dernier joueur de l’effectif du Mans Sarthe Basket pour la saison 2025-2026 de Betclic ELITE est connu : Travante Williams, un poste 2-3 américain, devenu international portugais au fil de sa carrière. Il vient ainsi clore le recrutement du MSB.

🆕✍️ 𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲̀𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝘂𝘇𝘇𝗹𝗲 ! Le club boucle son recrutement avec la signature de son 10ème et dernier joueur, l’international 🇵🇹 𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺𝘀 (1,93 m, 31 ans) 🙌🔥 📄👉 Infos : https://t.co/zYu79lJQRR pic.twitter.com/ijCYk4uf7y — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) July 7, 2025

Deux fois MVP du championnat portugais

À 31 ans, Travante Williams (1,97 m, 31 ans) continue sa récente découvertes des championnats européens, en dehors du Portugal, nation avec laquelle ses débuts sur le Vieux Continent sont profondément liés. Au sortir de ses années universitaires (Adams State et Fairbanks), l’arrière-ailier a rejoint le pays ibérique en 2017, qu’il ne quittera finalement que six ans plus tard.

D’abord à Oliveirense, équipe avec laquelle il fut sacré deux fois champion du Portugal, Travante Williams a ensuite poursuivi sa montée en puissance avec l’entité du Sporting Portugal, duquel il a également été un élément phare pendant quatre saisons (pas un seul exercice en dessous des 14 points de moyenne), avec également un nouveau titre national à la clé.

Ainsi, après avoir dominé pendant six saisons au Portugal (deux fois MVP et trois fois meilleur défenseur), Travante Williams a décidé de s’exporter, non loin de là, chez le voisin espagnol à Manresa. Dans un championnat autrement plus compétitif avec la Liga Endesa, il a su s’adapter, affichant 6,8 points à 36% aux tirs et 3,1 rebonds en 17 minutes de jeu en moyenne. La saison dernière, il a pris la direction d’Oradea, finaliste du dernier championnat de Roumanie, où il a notamment croisé la route de la JDA Dijon en FIBA Europe Cup. Pour sa découverte d’une compétition européenne, il a tourné à 8,9 points à 40% aux tirs, 5,3 rebonds et 1,8 passe décisive en 25 minutes de jeu en moyenne.

Travante Williams est également un joueur d’expérience en sélection nationale. Naturalisé portugais, il a participé à la qualification historique de la Selecção pour l’EuroBasket 2025 (première depuis 2011).

PROFIL JOUEUR Travante WILLIAMS Poste(s): Ailier Taille: 197 cm Âge: 31 ans (29/07/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 13,8 #62 REB 3,2 #208 PD 2 #175

Défense et expérience

Ainsi, Travante Williams vient boucler le recrutement du Mans Sarthe Basket. « Expérimenté, très engagé défensivement et avec une bonne capacité de tir, il possède de solides arguments pour venir se glisser dans la rotation entre les postes d’arrière et d’ailier », indique son nouvel entraîneur, Guillaume Vizade. « Ayant démontré beaucoup de caractère dans ses précédents championnats, au Portugal, en Espagne et très récemment en Roumanie, il sera un atout précieux pour jouer sur les deux tableaux. »