Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide

Jayson Tatum franchit une nouvelle étape importante dans sa rééducation. La star des Boston Celtics, blessée au tendon d’Achille en mai dernier, a été aperçue cette semaine au camp d’entraînement des New England Patriots, marchant sur le terrain sans sa botte de protection. Une image encourageante pour les fans des Celtics qui attendent impatiemment le retour de leur joueur vedette.

“That first 6 weeks of this, was probably the toughest six weeks of any point in my life… now I gotta do everything in my power to get back to who I was.” — Jayson Tatum talks about his rehabpic.twitter.com/jl5FmJxk24 — jb (@lockedupjb) August 20, 2025

Une rééducation « fastidieuse » mais prometteuse

Dans une vidéo TikTok publiée par la NBA, Tatum s’est montré transparent sur son processus de récupération : « La rééducation est fastidieuse, mec six jours par semaine. Ça commence à aller un peu mieux maintenant, j’ai retiré la botte », a confié le joueur. « De meilleurs jours nous attendent, mais j’essaie juste de prendre les choses jour après jour. »

La blessure remonte au 12 mai, lors du match 4 des demi-finales de Conférence Est contre les New York Knicks. Tatum avait subi une intervention chirurgicale le lendemain. Malgré la gravité de cette blessure, plusieurs signaux indiquent que sa récupération progresse mieux que prévu.

Des signes encourageants selon l’organisation

Brad Stevens, président des opérations basketball des Celtics, avait déjà fait part de son optimisme en juin : « Il a en fait très bien progressé, mais je ne sais pas ce que cela signifie par rapport aux délais prévus. Mais ce sera en consultation avec lui… et tous les autres pour s’assurer que quand il reviendra sur le terrain, il soit pleinement prêt et en parfaite santé. Et ce sera la priorité. »

Un scout interrogé par Heavy Sports fin juillet avait même déclaré que Tatum semblait « très en avance » dans sa récupération et qu’il « bougeait bien ». Des observations qui concordent avec les récentes apparitions publiques du joueur.

Tatum, qui a été sélectionné dans la All-NBA First Team lors des quatre dernières saisons, pourrait manquer une grande partie, voire l’intégralité de la saison 2025-2026. Néanmoins, ses performances de la saison passée (26,8 points, 8,7 rebonds et 6,0 passes par match) rappellent l’importance de son retour pour les ambitions des Celtics.