Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
WNBA

Star en NCAA et choix n°1 de la dernière Draft, Paige Bueckers réalise une perf’ historique pour une rookie en WNBA

WNBA - Performance historique de Paige Bueckers qui égale le record de points en un match pour une rookie WNBA. La première choix de la Draft 2025 a inscrit 44 points lors de la défaite de Dallas face aux Los Angeles Sparks (81-80), battant le précédent record des vraies rookies.
|
00h00
Résumé
Écouter
Star en NCAA et choix n°1 de la dernière Draft, Paige Bueckers réalise une perf’ historique pour une rookie en WNBA

N°1 de la Draft 2025, Paige Bueckers prouve qu’elle a l’étoffe d’une championne.

Crédit photo : Kirby Lee - Imagn Images

Paige Bueckers a livré l’une des plus grandes performances offensives de l’histoire de la WNBA mercredi 20 août. Cela n’a pas cependant pas suffi pour éviter la défaite des Dallas Wings sur le parquet des Los Angeles Sparks. Mais la prestation de l’ancienne star d’UConn restera tout de même dans les livres d’histoire…

Premier choix de la Draft WNBA 2025 devant la Tricolore Dominique Malonga, Paige Bueckers a bel et bien prouvé qu’elle était l’une des stars en devenir de l’Association. Dans la cité des Anges, la meneuse a inscrit 44 points, établissant un nouveau record pour une rookie draftée.

Cette performance phénoménale égale le record absolu de Cynthia Cooper, établi en 1997 lors de la saison inaugurale de la WNBA, quand Cooper avait 34 ans et que tous les joueurs étaient considérés comme étant en « première année ». Parmi les vraies rookies draftées, Bueckers surpasse désormais les 40 points de Candace Parker réalisés en 2008.

Paige BUECKERS
Paige BUECKERS
44
PTS
4
REB
3
PDE
Logo WNBA
LAS
81 80
DAL

Une efficacité offensive historique gâchée par la défaite

L’efficacité de Paige Bueckers sur cette rencontre fut tout simplement remarquable : 17 réussites sur 21 tentatives au tir, dont un parfait 4/4 à 3-points et 6/6 aux lancers francs. Elle devient ainsi la première joueuse de l’histoire de la ligue à marquer plus de 40 points avec 80% de réussite au tir. Aucune joueuse WNBA n’avait jamais pris plus de 20 tirs en ratant seulement quatre tentatives.

« Elle était absolument phénoménale, je pensais qu’elle était la meilleure joueuse sur le terrain ce soir », a déclaré Kelsey Plum après la rencontre à The Athletic. L’entraîneur des Sparks Lynne Roberts a également salué cette prestation : « Paige était incroyable ce soir. Elle était inconsciente et jouait à un autre niveau. »

La rookie a marqué les 13 derniers points de Dallas et aurait pu sceller la victoire dans les dernières secondes. Avec 30 secondes au chrono et un point d’avance, elle a préféré servir Aziaha James dans le corner, dont le tir à 3-points a échoué. Kelsey Plum a alors puni les Wings d’un panier au buzzer pour offrir la victoire 81-80 aux Sparks.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
WNBA
WNBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pepete49
Une perf qui ne sert a rien quand son équipe perd!!!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
BeBasket
À l’étranger
00h00L’international palestinien Mohammad Shalaan a été tué à Gaza
hill chalon cameroun
AfroBasket
00h00Jeremiah Hill rassure les fans de l’Élan Chalon : retour fracassant avec le Cameroun !
Tony Parker entraîneur
Betclic Élite
00h00« J’ai envie de changer de carrière » : Tony Parker va devenir… entraîneur !
paige bueckers
WNBA
00h00Star en NCAA et choix n°1 de la dernière Draft, Paige Bueckers réalise une perf’ historique pour une rookie en WNBA
boulazac ailier strasbourg
Betclic ELITE
00h00Après la défection de Polite, Boulazac engage un ancien ailier de la SIG Strasbourg !
basket jeux olympiques
Jeux olympiques
00h00À Los Angeles, le tournoi de basket débutera avant le lancement des Jeux olympiques
lettonie leaders eurobasket
EuroBasket
00h00La Lettonie perd l’un de ses leaders pour l’EuroBasket 2025
toulouse logo
NM1
00h00Toulouse reprend son appellation d’origine, avec un nouveau logo !
polite boulazac
Betclic ELITE
00h00Boulazac voit l’une de ses recrues lui faire faux bond : Anthony Polite ne viendra pas
ELITE 2
00h00Patrick Tapé, l’homme qui gagne dans tous ses clubs, arrive à Antibes
1 / 0
Livenews NBA
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
1 / 0