Star en NCAA et choix n°1 de la dernière Draft, Paige Bueckers réalise une perf’ historique pour une rookie en WNBA

Paige Bueckers a livré l’une des plus grandes performances offensives de l’histoire de la WNBA mercredi 20 août. Cela n’a pas cependant pas suffi pour éviter la défaite des Dallas Wings sur le parquet des Los Angeles Sparks. Mais la prestation de l’ancienne star d’UConn restera tout de même dans les livres d’histoire…

Premier choix de la Draft WNBA 2025 devant la Tricolore Dominique Malonga, Paige Bueckers a bel et bien prouvé qu’elle était l’une des stars en devenir de l’Association. Dans la cité des Anges, la meneuse a inscrit 44 points, établissant un nouveau record pour une rookie draftée.

Cette performance phénoménale égale le record absolu de Cynthia Cooper, établi en 1997 lors de la saison inaugurale de la WNBA, quand Cooper avait 34 ans et que tous les joueurs étaient considérés comme étant en « première année ». Parmi les vraies rookies draftées, Bueckers surpasse désormais les 40 points de Candace Parker réalisés en 2008.

Une efficacité offensive historique gâchée par la défaite

L’efficacité de Paige Bueckers sur cette rencontre fut tout simplement remarquable : 17 réussites sur 21 tentatives au tir, dont un parfait 4/4 à 3-points et 6/6 aux lancers francs. Elle devient ainsi la première joueuse de l’histoire de la ligue à marquer plus de 40 points avec 80% de réussite au tir. Aucune joueuse WNBA n’avait jamais pris plus de 20 tirs en ratant seulement quatre tentatives.

« Elle était absolument phénoménale, je pensais qu’elle était la meilleure joueuse sur le terrain ce soir », a déclaré Kelsey Plum après la rencontre à The Athletic. L’entraîneur des Sparks Lynne Roberts a également salué cette prestation : « Paige était incroyable ce soir. Elle était inconsciente et jouait à un autre niveau. »

I mean…Paige Bueckers is insane. Her 44 points tonight vs. the Sparks is: *the most points in a game by a rookie in WNBA history

*the most points in a game by any player this season

*the first 40-piece in league history on 80% FG pic.twitter.com/4dPMzWYDCY — Ballislife.com (@Ballislife) August 21, 2025

La rookie a marqué les 13 derniers points de Dallas et aurait pu sceller la victoire dans les dernières secondes. Avec 30 secondes au chrono et un point d’avance, elle a préféré servir Aziaha James dans le corner, dont le tir à 3-points a échoué. Kelsey Plum a alors puni les Wings d’un panier au buzzer pour offrir la victoire 81-80 aux Sparks.