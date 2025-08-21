Recherche
NBA

Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre

La NBA annonce les matchs d'ouverture de saison sur ESPN et les premières diffusions exclusives sur Peacock. Le duel revanche des Finales NBA entre Oklahoma City Thunder et Indiana Pacers sera à l'affiche le 23 octobre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre

Shai Gilgeous-Alexander attaque Andrew Nembhard lors des finales NBA 2025.

Crédit photo : © Kyle Terada-Imagn Images

La NBA a annoncé mardi le calendrier de la saison régulière 2025-2026. La semaine d’ouverture comprendra des matchs sur ESPN. D’autres rencontres seront diffusées sur Peacock. La nuit d’ouverture aura lieu le 21 octobre. Elle sera suivie de deux double-programmes ESPN les 22 et 23 octobre.

 

Le programme du 22 octobre mettra en vedette Cleveland Cavaliers contre New York Knicks et San Antonio Spurs face à Dallas Mavericks, tandis que le 23 octobre proposera Oklahoma City Thunder chez Indiana Pacers et Denver Nuggets contre Golden State Warriors.

Peacock lance ses diffusions exclusives du lundi soir

Il a également été annoncé que Peacock diffusera « jusqu’à trois matchs NBA à l’échelle nationale les lundis soir tout au long de la saison régulière », en commençant par les Cavaliers chez Detroit Pistons et les Nuggets contre Minnesota Timberwolves le 27 octobre.

Parmi les matchs ESPN de la semaine d’ouverture, aucun n’est plus attendu que la revanche des Finales NBA entre Thunder et Pacers. Indiana avait poussé Oklahoma City jusqu’au match 7 des Finales NBA 2025, avant que les Thunder ne s’imposent 103-91 pour remporter leur premier titre depuis leur déménagement de Seattle vers Oklahoma City.

Haliburton absent toute la saison, des progrès encourageants

La blessure d’Achille de la star des Pacers Tyrese Haliburton lors du match 7 avait joué un rôle significatif dans l’issue de la série, et les Pacers devront se passer de lui pour l’intégralité de la campagne 2025-2026. Haliburton a récemment fourni une mise à jour positive sur sa blessure lors de son camp de basket pour jeunes, notant qu’il peut déjà marcher avec une botte sans l’aide de béquilles ou d’un scooter.

C’est un long processus. Cette blessure prend habituellement un an pour guérir à 100%. Nous n’en sommes qu’à la sixième semaine, presque la septième, donc nous avons encore beaucoup de temps », a déclaré Haliburton.

Indiana aura un visage très différent en 2025-2026 par rapport aux Finales NBA 2025, ayant également perdu le pivot Myles Turner au profit des Milwaukee Bucks en free agency. Pendant ce temps, les Thunder conservent largement le même effectif qui a tout remporté la saison dernière, mené par le trio Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
