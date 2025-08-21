L’international palestinien Mohammad Shalaan a été tué à Gaza

Mohammad Shalaan, ancien international palestinien de basket, a été tué par l’armée israélienne à Khan Younès alors qu’il cherchait de la nourriture pour ses enfants. La Fédération palestinienne de basketball a confirmé l’information à Franceinfo sport.

Une figure du basket palestinien

L’international palestinien Mohammad Shalaan est décédé à l’âge de 40 ans. Né en 1985, il avait intégré la sélection nationale en 2005 et y avait évolué régulièrement jusqu’en 2012. Surnommé “Le Tremblement de terre” par ses supporters, Shalaan avait marqué le basket palestinien malgré des conditions de vie compliquées à Gaza, qui limitaient sa participation aux compétitions internationales.

« Nous confirmons, avec une profonde tristesse, que la star du basketball palestinien Mohammad Shalaan a été tuée par des tirs israéliens à Khan Younès alors qu’il tentait de se procurer de la nourriture pour ses enfants », a déclaré Fares Awwad, secrétaire général de la Fédération palestinienne de basketball à franceinfo: sport.

Une famille endeuillée et en détresse

Le joueur laisse derrière lui six enfants. Parmi eux, sa fille Mariam (6 ans) est actuellement hospitalisée, souffrant d’une insuffisance rénale et d’une septicémie. La Fédération a insisté sur les difficultés quotidiennes rencontrées par les sportifs palestiniens, privés d’infrastructures et de compétitions à Gaza comme en Cisjordanie, encore plus en cette période de guerre intense menée par Israël.

Le sport palestinien durement touché

La mort de Mohammad Shalaan s’inscrit dans une série de drames qui frappent le sport palestinien. Début août, l’ancien international de football Suleiman al-Obeid, surnommé le “Pelé palestinien”, avait lui aussi été tué par tsahal. L’agence turque Anadolu recensait récemment plus de 800 athlètes tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

« Le basketball palestinien et le sport en général – en particulier à Gaza – sont systématiquement bafoués et détruits », déplore la Fédération.