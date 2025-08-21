Recherche
À l’étranger

L’international palestinien Mohammad Shalaan a été tué à Gaza

Mohammad Shalaan, ancien international palestinien de basket surnommé “Le Tremblement de terre”, a été tué à Gaza mercredi 20 août. La Fédération palestinienne de basketball a confirmé que le joueur de 40 ans a été tué à Khan Younès alors qu’il cherchait de la nourriture pour ses enfants.
00h00
Tué à Gaza, l’ancien international palestinien Mohammad Shalaan n’est plus de ce monde

Crédit photo : Palestinian Basketball Federation

Mohammad Shalaan, ancien international palestinien de basket, a été tué par l’armée israélienne à Khan Younès alors qu’il cherchait de la nourriture pour ses enfants. La Fédération palestinienne de basketball a confirmé l’information à Franceinfo sport.

Une figure du basket palestinien

L’international palestinien Mohammad Shalaan est décédé à l’âge de 40 ans. Né en 1985, il avait intégré la sélection nationale en 2005 et y avait évolué régulièrement jusqu’en 2012. Surnommé “Le Tremblement de terre” par ses supporters, Shalaan avait marqué le basket palestinien malgré des conditions de vie compliquées à Gaza, qui limitaient sa participation aux compétitions internationales.

« Nous confirmons, avec une profonde tristesse, que la star du basketball palestinien Mohammad Shalaan a été tuée par des tirs israéliens à Khan Younès alors qu’il tentait de se procurer de la nourriture pour ses enfants », a déclaré Fares Awwad, secrétaire général de la Fédération palestinienne de basketball à franceinfo: sport.

Une famille endeuillée et en détresse

Le joueur laisse derrière lui six enfants. Parmi eux, sa fille Mariam (6 ans) est actuellement hospitalisée, souffrant d’une insuffisance rénale et d’une septicémie. La Fédération a insisté sur les difficultés quotidiennes rencontrées par les sportifs palestiniens, privés d’infrastructures et de compétitions à Gaza comme en Cisjordanie, encore plus en cette période de guerre intense menée par Israël.

Le sport palestinien durement touché

La mort de Mohammad Shalaan s’inscrit dans une série de drames qui frappent le sport palestinien. Début août, l’ancien international de football Suleiman al-Obeid, surnommé le “Pelé palestinien”, avait lui aussi été tué par tsahal. L’agence turque Anadolu recensait récemment plus de 800 athlètes tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

« Le basketball palestinien et le sport en général – en particulier à Gaza – sont systématiquement bafoués et détruits », déplore la Fédération.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

macroy
Pauvre bougre,paix a son âme. En espérant que ce genre d'article éveille complètement sur la réalité d'un gouvernement israélien génocidaire et colonialiste. Certains le savent depuis longtemps mais bon.. En attendant a quand un embargo économique et sur les armes en direction d’Israël ?
drpoulet
Que font encore les équipes israéliennes en Euroleague? Que fait l’équipe d’Israel à l’Eurobasket? C’est une honte…
nico4nicolas
Pour rester sur le thème du basket, il apparaît assez incohérent que l'Euroleague interdise aux clubs russes de participer et continue à laisser les clubs israéliens jouer. Il en va de même pour la FIBA qui interdit à la Russie de participer aux championnats d'Europe mais Israël participera. Pour rappel, le 29 juin 2025, lors des championnats du monde U19 masculins, la Jordanie avait boycotter le match contre Israël. J'ai du mal à croire que cela se produira lors de cet Eurobasket mais la symbolique serait forte.
Tué à Gaza, l'ancien international palestinien Mohammad Shalaan n'est plus de ce monde
