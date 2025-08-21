Après la défection de Polite, Boulazac engage un ancien ailier de la SIG Strasbourg !

Alors qu’un ancien ailier de Betclic ELITE vient de lui poser un lapin, en la personne d’Anthony Polite, le Boulazac Basket Dordogne en sort un autre de son chapeau en ce jeudi 21 août. Le BBD a annoncé la signature de Malik Fitts, ex de la SIG Strasbourg, pour la saison 2025-2026.

🚨 𝐌𝐀𝐋𝐈𝐊 𝐅𝐈𝐓𝐓𝐒 (𝟐𝟖 𝐀𝐍𝐒, 𝟐𝐌𝟎𝟑), 𝐑𝐄𝐉𝐎𝐈𝐍𝐓 𝐋𝐄 𝐁𝐁𝐃 ! L’ailier américain pose ses valises au Boulazac Basket Dordogne pour la saison 25/26 ! + D'infos 👉​ https://t.co/awAPIF363P#GoBBD pic.twitter.com/jP2i6FaI6i — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) August 21, 2025

Une saison délicate à Strasbourg

Malik Fitts (1,98 m, 28 ans) va donc pouvoir vivre une seconde saison de suite dans le championnat de France. Avec le promu, le Californien va ainsi pouvoir tenter d’effacer son dernier exercice professionnel où il a eu peu l’occasion de se mettre en avant avec la SIG Strasbourg.

Arrivé avec le statut de rookie sur le Vieux Continent malgré plusieurs saisons aux États-Unis (principalement en G-League), Malik Fitts a dû, en plus de son adaptation au jeu européen, jongler avec les blessures (seulement 14 matchs disputés). À l’arrêt dès le début du mois de décembre (genou gauche), permettant le retour dans l’Hexagone de Malcolm Cazalon, il n’a pu reprendre qu’en mars dernier.

PROFIL JOUEUR Malik FITTS Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 28 ans (04/07/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,3 #123 REB 2,6 #116 PD 0,6 #185

L’ancien finaliste NBA avec les Boston Celtics en 2022 (18 minutes de jeu sur l’ensemble des playoffs) n’a pas été aidé par le contexte collectif strasbourgeois, marqué par le renvoi de Laurent Vila et une pénible saison terminée sur le bilan de 12 victoires pour 18 défaites.

Exercice de rattrapage à Boulazac

Malik Fitts a tout même montré qu’il avait des qualités de scoreur, à l’image de son match à 29 points (9/15 aux tirs) un soir de Coupe de France lors d’une soufflante infligée au voisin régional le SLUC Nancy (106-66). Ainsi, en 14 matchs de Betclic ELITE, il tournait à 7,3 points (41% dont 33% à 3-points) et 2,6 rebonds en 16 minutes de jeu en moyenne.

« Le fait de connaître le championnat français est évidemment un énorme avantage pour nous qui sommes en recherche d’expérience en la matière », explicite l’entraîneur périgourdin, Alexandre Ménard, dans le communiqué du club. « Sa polyvalence sur les postes 3 et 4, sa présence physique ainsi que sa capacité à étirer les défenses sont autant d’atouts supplémentaires qui ont fini de nous convaincre.

Avec la signature de Malik Fitts, Boulazac aurait dû conclure son recrutement pour la saison 2025-2026. Mais le faux bond d’Anthony Polite, annoncé plus tôt dans la journée, fait que le BBD est toujours à la recherche d’un dernier joueur pour son retour en Betclic ELITE.

L’effectif actuel 2025/26 de Boulazac :