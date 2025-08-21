Recherche
Betclic Élite

Après la défection de Polite, Boulazac engage un ancien ailier de la SIG Strasbourg !

Betclic ELITE - Alors que Boulazac a annoncé qu'Anthony Polite quittait le club avant même d'avoir joué, le BBD a rapidement réagi en annonçant la signature de l'ailier américain Malik Fitts. Ce dernier connaît déjà le championnat, pour avoir joué à la SIG Strasbourg la saison dernière.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après la défection de Polite, Boulazac engage un ancien ailier de la SIG Strasbourg !

Malik Fitts a connu des pépins physiques avec Strasbourg la saison dernière.

Crédit photo : Cécile Thomas

Alors qu’un ancien ailier de Betclic ELITE vient de lui poser un lapin, en la personne d’Anthony Polite, le Boulazac Basket Dordogne en sort un autre de son chapeau en ce jeudi 21 août. Le BBD a annoncé la signature de Malik Fitts, ex de la SIG Strasbourg, pour la saison 2025-2026.

Une saison délicate à Strasbourg

Malik Fitts (1,98 m, 28 ans) va donc pouvoir vivre une seconde saison de suite dans le championnat de France. Avec le promu, le Californien va ainsi pouvoir tenter d’effacer son dernier exercice professionnel où il a eu peu l’occasion de se mettre en avant avec la SIG Strasbourg.

Arrivé avec le statut de rookie sur le Vieux Continent malgré plusieurs saisons aux États-Unis (principalement en G-League), Malik Fitts a dû, en plus de son adaptation au jeu européen, jongler avec les blessures (seulement 14 matchs disputés). À l’arrêt dès le début du mois de décembre (genou gauche), permettant le retour dans l’Hexagone de Malcolm Cazalon, il n’a pu reprendre qu’en mars dernier.

PROFIL JOUEUR
Malik FITTS
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 28 ans (04/07/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
7,3
#123
REB
2,6
#116
PD
0,6
#185

L’ancien finaliste NBA avec les Boston Celtics en 2022 (18 minutes de jeu sur l’ensemble des playoffs) n’a pas été aidé par le contexte collectif strasbourgeois, marqué par le renvoi de Laurent Vila et une pénible saison terminée sur le bilan de 12 victoires pour 18 défaites.

Exercice de rattrapage à Boulazac

Malik Fitts a tout même montré qu’il avait des qualités de scoreur, à l’image de son match à 29 points (9/15 aux tirs) un soir de Coupe de France lors d’une soufflante infligée au voisin régional le SLUC Nancy (106-66). Ainsi, en 14 matchs de Betclic ELITE, il tournait à 7,3 points (41% dont 33% à 3-points) et 2,6 rebonds en 16 minutes de jeu en moyenne.

Malik Fitts n’a pas pu s’exprimer comme il le souhaitait à Strasbourg, en raison des blessures notamment. (Photo : Cécile Thomas)

« Le fait de connaître le championnat français est évidemment un énorme avantage pour nous qui sommes en recherche d’expérience en la matière », explicite l’entraîneur périgourdin, Alexandre Ménard, dans le communiqué du club. « Sa polyvalence sur les postes 3 et 4, sa présence physique ainsi que sa capacité à étirer les défenses sont autant d’atouts supplémentaires qui ont fini de nous convaincre. 

Avec la signature de Malik Fitts, Boulazac aurait dû conclure son recrutement pour la saison 2025-2026. Mais le faux bond d’Anthony Polite, annoncé plus tôt dans la journée, fait que le BBD est toujours à la recherche d’un dernier joueur pour son retour en Betclic ELITE.

LIRE AUSSI

L’effectif actuel 2025/26 de Boulazac :

  • Amit Ebo – Angelo Warner
  • Hugo Robineau – Thomas Ville – Malik Fitts
  • Ousman Krubally – Cyrille Eliezer-Vanerot – K.J. Williams – Essome Miyem
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
mickey42
Bonne chance au BBD qui s'est battu sportivement pour obtenir sa montée....Après ??? Mais le petit Alexandre peut bien nous faire rêver quelques années et même plus...Il le mérite tellement ce petit bonhomme, quelle énergie au bord du terrain, bravo à toi Alex !!!
Répondre
(0) J'aime
