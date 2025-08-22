Il n’y aura pas de Mondial U17 pour l’équipe de France féminine !

Depuis le mardi 20 août et sa défaite en quart de finale de l’EuroBasket contre l’Espagne, on savait que l’équipe de France U16 féminine ne pourrait relever le triste bilan tricolore chez les jeunes cet été. Mais ce dernier est finalement encore plus morose, puisque l’équipe de France ne sera pas conviée au prochain Mondial U17 en 2026, après sa défaite en match de classement contre l’Italie ce vendredi 22 août (63-64).

L’Italie, bête noire des U16

Si l’Espagne a été un sacré trublion dans les espoirs de titres français juniors cet été, l’Italie n’est pas mal non plus, spécifiquement concernant les U16. Alors que Nathan Soliman & compagnie ont été éliminés du tableau final par la Squadra Azzura sur un tir (chanceux) en quart de finale, Louane Foirest et ses partenaires ont vu leurs espoirs de Mondial U17 s’envoler contre cette même sélection italienne.

Pourtant bien engagées dans leur rencontre, avec un 14-2 initial impulsée par le duo Camille Sevaux – Lindiwe David Essaga, les Bleuettes ont cependant subi un énorme trou d’air dans le 2e quart-temps (7-24). Elles ont notamment concédé une série de 15-0, pour se retrouver dans une position délicate à la pause (23-36). Guidée par l’énorme match de l’arrière de La Tronche – Meylan (31 points à 11/19 aux tirs), les joueuses de Julien Egloff sont revenues à hauteur en début de dernier quart-temps.

Dans le money-time, l’équipe de France U16 a cependant fait la course derrière, ne parvenant pas à inscrire le moindre point après l’égalisation à 61 partout, à l’exception d’un dernier panier au buzzer, insuffisant pour ravir la victoire (63-64).

Une 7e place au mieux pour les Bleuettes

Si la non-qualification au Mondial U17 est forcément un échec, causant la première absence de la France depuis 2012 (filles et garçons confondus), il faut également rappeler que l’équipe de France U16 a dû composer sans l’une de ses leaders, Paula Solier, victime des ligaments croisés après à peine 4 minutes de jeu lors du premier match de poules. Les Bleuettes tenteront de terminer sur une note positive ce samedi 23 juillet, pour aller chercher la 7e place de l’EuroBasket face à la Pologne.

Ainsi s’achève définitivement l’été noir des équipes de France jeunes, qui n’ont pas soulevé le moindre titre, pour trois petites médailles (l’argent des U18 et le bronze pour les U20 masculins, la 3e place également pour les U18 féminines).