Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Il n’y aura pas de Mondial U17 pour l’équipe de France féminine !

Équipe de France - Dans l'obligation de terminer à la 5e place de l'EuroBasket pour se qualifier au Mondial U17 en 2026, les U16 féminines ont échoué dans cette quête en s'inclinant face à l'Italie lors du premier match de classement ce vendredi 22 août (63-64). De quoi un peu plus ternir l'été raté des équipes de France juniors.
|
00h00
Résumé
Écouter
Il n’y aura pas de Mondial U17 pour l’équipe de France féminine !

Le contraste entre la détresse de Lindiwe David Essaga et la joie des Italiennes.

Crédit photo : FIBA

Depuis le mardi 20 août et sa défaite en quart de finale de l’EuroBasket contre l’Espagne, on savait que l’équipe de France U16 féminine ne pourrait relever le triste bilan tricolore chez les jeunes cet été. Mais ce dernier est finalement encore plus morose, puisque l’équipe de France ne sera pas conviée au prochain Mondial U17 en 2026, après sa défaite en match de classement contre l’Italie ce vendredi 22 août (63-64).

– Class.5-8

L’Italie, bête noire des U16

Si l’Espagne a été un sacré trublion dans les espoirs de titres français juniors cet été, l’Italie n’est pas mal non plus, spécifiquement concernant les U16. Alors que Nathan Soliman & compagnie ont été éliminés du tableau final par la Squadra Azzura sur un tir (chanceux) en quart de finale, Louane Foirest et ses partenaires ont vu leurs espoirs de Mondial U17 s’envoler contre cette même sélection italienne.

Pourtant bien engagées dans leur rencontre, avec un 14-2 initial impulsée par le duo Camille Sevaux – Lindiwe David Essaga, les Bleuettes ont cependant subi un énorme trou d’air dans le 2e quart-temps (7-24). Elles ont notamment concédé une série de 15-0, pour se retrouver dans une position délicate à la pause (23-36). Guidée par l’énorme match de l’arrière de La Tronche – Meylan (31 points à 11/19 aux tirs), les joueuses de Julien Egloff sont revenues à hauteur en début de dernier quart-temps.

Lindiwe DAVID ESSAGA
Lindiwe DAVID ESSAGA
31
PTS
6
REB
3
PDE
Logo EuroBasket U16 Féminin
FRA
63 64
ITA

Dans le money-time, l’équipe de France U16 a cependant fait la course derrière, ne parvenant pas à inscrire le moindre point après l’égalisation à 61 partout, à l’exception d’un dernier panier au buzzer, insuffisant pour ravir la victoire (63-64).

Une 7e place au mieux pour les Bleuettes 

Si la non-qualification au Mondial U17 est forcément un échec, causant la première absence de la France depuis 2012 (filles et garçons confondus), il faut également rappeler que l’équipe de France U16 a dû composer sans l’une de ses leaders, Paula Solier, victime des ligaments croisés après à peine 4 minutes de jeu lors du premier match de poules. Les Bleuettes tenteront de terminer sur une note positive ce samedi 23 juillet, pour aller chercher la 7e place de l’EuroBasket face à la Pologne.

Ainsi s’achève définitivement l’été noir des équipes de France jeunes, qui n’ont pas soulevé le moindre titre, pour trois petites médailles (l’argent des U18 et le bronze pour les U20 masculins, la 3e place également pour les U18 féminines).

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
joraberanto
La France a concédé un 22-0 pas un simple 15-0 à cheval sur les QT1 et 2. Et Camille Sevaux apparemment blessée en MT1 aujourd'hui également.
Répondre
(0) J'aime
chriher
C'est sûr que la blessure de Sevaux n'a pas aidé . Toujours ce constat de faiblesse en 1 et cette difficulté à tenir les duels pour la plupart. David montre vraiment des qualités dans ce marasme. Ça pourrait être intéressant pour elle d'évoluer vers du poste 1. D'ailleurs dans cette équipe avec des situations d'isolation en bas ça aurait pu faire un peu de création. Foirest a un joli tir mais il faut un décalage et qu'elle soit en bout de chaîne , sur le drive ça ne le fait pas pour l'instant. Bissa a été active mais sans finition. Finalement ça n'est pas si grave de ne pas aller faire de figuration à la CDM. Les 2010 pourront jouer leur catégorie et David et Sevaux devraient aller en U18.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
isiaha mike euroleague
EuroLeague
00h00L’ex-Burgien Isiaha Mike change d’écurie en EuroLeague
france mondial U17
EuroBasket U16 Féminin
00h00Il n’y aura pas de Mondial U17 pour l’équipe de France féminine !
WNBA
00h00Leïla Lacan continue à sauter sur tous les ballons : Connecticut signe enfin deux victoires consécutives !
À l’étranger
00h00Darryl Doualla change de club en Lituanie
NM1
00h00Le comeback d’une vie : remis d’un cancer, Danny Pippen signe à Chartres !
EuroBasket
00h00Anthony Da Silva (Évreux) forfait pour l’Euro, mais quand même un joueur LNB avec le Portugal
ELITE 2
00h00Lucas Bourhis abonné aux relégations : « Je pense que ce n’est pas mérité »
EuroBasket
00h00« Cela me brise le cœur » : Dzanan Musa forfait pour l’EuroBasket, la Bosnie-Herzégovine tient ses 12
ELITE 2
00h00Jessie Begarin (de nouveau) partenaire d’entraînement à l’ASA
EuroBasket
00h00La Slovénie corrigée en Serbie, mais à 12 pour l’EuroBasket avec Doncic, Hrovat et Stergar
1 / 0
Livenews NBA
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
1 / 0