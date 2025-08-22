Après son diagnostic d’une leucémie, Achille Polonara retrouve une équipe

Sassari a officialisé une signature particulièrement émouvante en ce vendredi 2 août, avec le retour d’Achille Polonara. L’international italien, actuellement en lutte contre une leucémie myéloïde, retrouve la Sardaigne six années après avoir quitté le club pour rejoindre l’EuroLeague.

Retour dans le club qui l’a révélé

L’accord scelle une fois de plus le lien profond qui unit l’ailier-fort au Dinamo Sassari. Comme l’explique le communiqué officiel, cette signature repose sur « une relation de respect et de confiance réciproques qui a donné naissance à son retour en Sardaigne ».

Achille Polonara avait marqué les esprits lors de son premier passage entre 2017 et 2019, contribuant à la conquête de la FIBA Europe Cup et accompagnant l’équipe jusqu’en finale du championnat italien. Ces performances lui avaient ouvert les portes de l’EuroLeague, où il a évolué successivement à Baskonia, Fenerbahce, Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas et Bologne.

PROFIL JOUEUR Achille POLONARA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 33 ans (23/11/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 6,3 #130 REB 3,6 #73 PD 1,2 #115

Une signature symbolique dans un moment délicat

La saison dernière, avec la Virtus Bologne, Achille Polonara avait affiché des moyennes de près de 7 points et 4 rebonds en Serie A, contribuant au titre de champion d’Italie avant l’annonce du diagnostic de sa leucémie myéloïde en juin dernier. Ce qui s’avérait être un nouveau combat contre la maladie pour le joueur italien, moins de deux ans après avoir été opéré d’un cancer des testicules, en octobre 2023.

Ainsi, Achille Polonara s’est montré reconnaissant de la main tendue par son ancienne formation : « Je suis extrêmement heureux et honoré de pouvoir revenir à la ‘maison’ ! Je remercie le président Stefano Sardara, l’administrateur délégué Francesco Sardara, le directeur général Jack Devecchi et l’entraîneur Massimo Bulleri de m’avoir donné cette opportunité à un moment délicat d’un point de vue personnel. »

Achille Polonara, international italien aux 94 sélections et figure majeur du basket dans la Botte, pourra ainsi poursuivre sa carrière dans un environnement familier une fois son état de santé rétabli.