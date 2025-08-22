Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Après son diagnostic d’une leucémie, Achille Polonara retrouve une équipe

Le Dinamo Sassari annonce le retour d'Achille Polonara. L'ailier-fort italien de 32 ans retrouve le club sarde six ans après son départ, dans un contexte particulier lié à son combat contre la leucémie myéloïde diagnostiquée en juin dernier.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après son diagnostic d’une leucémie, Achille Polonara retrouve une équipe
Crédit photo : EuroLeague

Sassari a officialisé une signature particulièrement émouvante en ce vendredi 2 août, avec le retour d’Achille Polonara. L’international italien, actuellement en lutte contre une leucémie myéloïde, retrouve la Sardaigne six années après avoir quitté le club pour rejoindre l’EuroLeague.

LIRE AUSSI

Retour dans le club qui l’a révélé

L’accord scelle une fois de plus le lien profond qui unit l’ailier-fort au Dinamo Sassari. Comme l’explique le communiqué officiel, cette signature repose sur « une relation de respect et de confiance réciproques qui a donné naissance à son retour en Sardaigne ».

Achille Polonara avait marqué les esprits lors de son premier passage entre 2017 et 2019, contribuant à la conquête de la FIBA Europe Cup et accompagnant l’équipe jusqu’en finale du championnat italien. Ces performances lui avaient ouvert les portes de l’EuroLeague, où il a évolué successivement à Baskonia, Fenerbahce, Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas et Bologne.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Achille Polonara.jpg
Achille POLONARA
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 205 cm
Âge: 33 ans (23/11/1991)
Nationalités:

ITA.jpg
Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A
PTS
6,3
#130
REB
3,6
#73
PD
1,2
#115

Une signature symbolique dans un moment délicat

La saison dernière, avec la Virtus Bologne, Achille Polonara avait affiché des moyennes de près de 7 points et 4 rebonds en Serie A, contribuant au titre de champion d’Italie avant l’annonce du diagnostic de sa leucémie myéloïde en juin dernier. Ce qui s’avérait être un nouveau combat contre la maladie pour le joueur italien, moins de deux ans après avoir été opéré d’un cancer des testicules, en octobre 2023.

Ainsi, Achille Polonara s’est montré reconnaissant de la main tendue par son ancienne formation : « Je suis extrêmement heureux et honoré de pouvoir revenir à la ‘maison’ ! Je remercie le président Stefano Sardara, l’administrateur délégué Francesco Sardara, le directeur général Jack Devecchi et l’entraîneur Massimo Bulleri de m’avoir donné cette opportunité à un moment délicat d’un point de vue personnel. »

Achille Polonara, international italien aux 94 sélections et figure majeur du basket dans la Botte, pourra ainsi poursuivre sa carrière dans un environnement familier une fois son état de santé rétabli.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
poirier forfait
EuroLeague
00h00Forfait pour l’EuroBasket, Vincent Poirier va en plus louper toute la fin d’année 2025 !
EuroLeague
00h00Après son diagnostic d’une leucémie, Achille Polonara retrouve une équipe
république tchèque eurobasket
EuroBasket
00h00La République tchèque devra faire sans deux joueurs historiques à l’EuroBasket 2025
isiaha mike euroleague
EuroLeague
00h00L’ex-Burgien Isiaha Mike change d’écurie en EuroLeague
france mondial U17
EuroBasket U16 Féminin
00h00Il n’y aura pas de Mondial U17 pour l’équipe de France féminine !
WNBA
00h00Leïla Lacan continue à sauter sur tous les ballons : Connecticut signe enfin deux victoires consécutives !
À l’étranger
00h00Darryl Doualla change de club en Lituanie
NM1
00h00Le comeback d’une vie : remis d’un cancer, Danny Pippen signe à Chartres !
EuroBasket
00h00Anthony Da Silva (Évreux) forfait pour l’Euro, mais quand même un joueur LNB avec le Portugal
ELITE 2
00h00Lucas Bourhis abonné aux relégations : « Je pense que ce n’est pas mérité »
1 / 0
Livenews NBA
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
1 / 0