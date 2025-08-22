L’ex-Burgien Isiaha Mike change d’écurie en EuroLeague

Isiaha Mike (2,01 m, 28 ans) aura bel et bien une seconde chance en EuroLeague. Après une saison rookie décevante à ce niveau, l’ancien ailier de la JL Bourg évoluera toujours dans la plus grande compétition européenne… mais pas au Partizan Belgrade. Libéré par le club serbe ce vendredi 22 août, le Canadien devrait rejoindre le Bayern Munich selon Basket News.

You will forever remain a part of the black-white family!🖤🤍 https://t.co/tDHOfSPDaA — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) August 22, 2025

Une saison rookie galère en EuroLeague

Isiaha Mike va donc retrouver l’Allemagne, là où il a effectué ses premiers pas chez les professionnels (Niners Chemnitz). Ce qui est une petite surprise en soit, car malgré un contrat non garanti pour la saison 2025-2026 (en option), l’ex-Burgien semblait parti pour rester dans l’une des deux institutions belgradoises. « lI a fait preuve d’un professionnalisme remarquable, et c’est pour cela qu’il devrait, sauf surprise, continuer à porter le maillot noir et blanc la saison prochaine », écrivait ainsi mi-juillet MozzartSport, le média de référence en Serbie. Sauf qu’en un mois, les choses ont visiblement changé…

En grande difficulté aussi bien en EuroLeague (3,9 points à 46% et 2,4 rebonds) qu’en Ligue Adriatique (5,2 points à 45% et 3,5 rebonds) pour sa seule saison donc avec le Partizan Belgrade, Isiaha Mike avait cependant su montrer de belles choses lors des playoffs de KLS, le championnat serbe (13,6 points à 50%, 7 rebonds et 2,4 passes décisives). Cela n’a pas suffi pour convaincre Zeljko Obradovic et ses dirigeants, alors que l’ailier-fort avait vu son début de saison entravé par une blessure au mollet, lui faisant manquer toute la préparation.

PROFIL JOUEUR Isiaha MIKE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 28 ans (11/08/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / ABA Liga PTS 5,2 #164 REB 3,5 #71 PD 1 #133

Auteur du doublé Ligue Adriatique – championnat de Serbie, Isiaha Mike a témoigné sa sympathie à l’égard du Partizan Belgrade malgré la fin de leur collaboration : « C’était un honneur de faire partie d’une organisation aussi historique et de porter le maillot du Partizan avec fierté », a-t-il notamment posté sur les réseaux sociaux.

Retour en Allemagne pour Isiaha Mike

Au Bayern Munich, Isiaha Mike va tenter de reprendre le fil d’une carrière qu’il avait su faire bondir lors de ses deux saisons passées à la JL Bourg (élu dans le premier cinq de l’EuroCup en 2023-2024). En Bavière, il retrouvera notamment son bourreau en finale de l’EuroCup, l’ancien Parisien Léon Kratzer.