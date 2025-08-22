Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

L’ex-Burgien Isiaha Mike change d’écurie en EuroLeague

EuroLeague - Libéré par le Partizan Belgrade, Isiaha Mike va s'engager avec une autre équipe européenne, le Bayern Munich. L'ancien ailier de la JL Bourg voudra se rattraper après une découverte difficile de l'EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ex-Burgien Isiaha Mike change d’écurie en EuroLeague

Frustrante : le terme pour définir la saison rookie en EuroLeague de Isiaha Mike.

Crédit photo : Partizan Belgrade / Dragana Stjeanovic

Isiaha Mike (2,01 m, 28 ans) aura bel et bien une seconde chance en EuroLeague. Après une saison rookie décevante à ce niveau, l’ancien ailier de la JL Bourg évoluera toujours dans la plus grande compétition européenne… mais pas au Partizan Belgrade. Libéré par le club serbe ce vendredi 22 août, le Canadien devrait rejoindre le Bayern Munich selon Basket News.

Une saison rookie galère en EuroLeague

Isiaha Mike va donc retrouver l’Allemagne, là où il a effectué ses premiers pas chez les professionnels (Niners Chemnitz). Ce qui est une petite surprise en soit, car malgré un contrat non garanti pour la saison 2025-2026 (en option), l’ex-Burgien semblait parti pour rester dans l’une des deux institutions belgradoises. « lI a fait preuve d’un professionnalisme remarquable, et c’est pour cela qu’il devrait, sauf surprise, continuer à porter le maillot noir et blanc la saison prochaine », écrivait ainsi mi-juillet MozzartSport, le média de référence en Serbie. Sauf qu’en un mois, les choses ont visiblement changé…

En grande difficulté aussi bien en EuroLeague (3,9 points à 46% et 2,4 rebonds) qu’en Ligue Adriatique (5,2 points à 45% et 3,5 rebonds) pour sa seule saison donc avec le Partizan Belgrade, Isiaha Mike avait cependant su montrer de belles choses lors des playoffs de KLS, le championnat serbe (13,6 points à 50%, 7 rebonds et 2,4 passes décisives). Cela n’a pas suffi pour convaincre Zeljko Obradovic et ses dirigeants, alors que l’ailier-fort avait vu son début de saison entravé par une blessure au mollet, lui faisant manquer toute la préparation.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Isiaha Mike.jpg
Isiaha MIKE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 28 ans (11/08/1997)
Nationalités:

logo can.jpg
Stats 2024-2025 / ABA Liga
PTS
5,2
#164
REB
3,5
#71
PD
1
#133

Auteur du doublé Ligue Adriatique – championnat de Serbie, Isiaha Mike a témoigné sa sympathie à l’égard du Partizan Belgrade malgré la fin de leur collaboration : « C’était un honneur de faire partie d’une organisation aussi historique et de porter le maillot du Partizan avec fierté », a-t-il notamment posté sur les réseaux sociaux.

Retour en Allemagne pour Isiaha Mike

Au Bayern Munich, Isiaha Mike va tenter de reprendre le fil d’une carrière qu’il avait su faire bondir lors de ses deux saisons passées à la JL Bourg (élu dans le premier cinq de l’EuroCup en 2023-2024). En Bavière, il retrouvera notamment son bourreau en finale de l’EuroCup, l’ancien Parisien Léon Kratzer.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
isiaha mike euroleague
EuroLeague
00h00L’ex-Burgien Isiaha Mike change d’écurie en EuroLeague
france mondial U17
EuroBasket U16 Féminin
00h00Il n’y aura pas de Mondial U17 pour l’équipe de France féminine !
WNBA
00h00Leïla Lacan continue à sauter sur tous les ballons : Connecticut signe enfin deux victoires consécutives !
À l’étranger
00h00Darryl Doualla change de club en Lituanie
NM1
00h00Le comeback d’une vie : remis d’un cancer, Danny Pippen signe à Chartres !
EuroBasket
00h00Anthony Da Silva (Évreux) forfait pour l’Euro, mais quand même un joueur LNB avec le Portugal
ELITE 2
00h00Lucas Bourhis abonné aux relégations : « Je pense que ce n’est pas mérité »
EuroBasket
00h00« Cela me brise le cœur » : Dzanan Musa forfait pour l’EuroBasket, la Bosnie-Herzégovine tient ses 12
ELITE 2
00h00Jessie Begarin (de nouveau) partenaire d’entraînement à l’ASA
EuroBasket
00h00La Slovénie corrigée en Serbie, mais à 12 pour l’EuroBasket avec Doncic, Hrovat et Stergar
1 / 0
Livenews NBA
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
1 / 0