Le comeback d’une vie : remis d’un cancer, Danny Pippen signe à Chartres !

Il est complètement inconnu en France, mais son premier match, à Fougères le 19 septembre, sera certainement l’un des moments forts de la saison. 20 mois après sa dernière apparition sur un parquet professionnel, le 12 janvier 2024 à Taïwan, Danny Pippen (2,08 m, 27 ans) va renouer la compétition sous les couleurs de Chartres.

« L’épreuve la plus difficile que j’aie jamais traversée »

Entre-temps, le nouvel intérieur du CCMB a vécu la pire période de sa vie, avec le diagnostic d’un cancer qui a engagé son pronostic vital. « Il y a quelques mois, je me suis retrouvé dans une position où je ne pensais plus jamais fêter un nouvel anniversaire mais m’y voici », publiait-il en novembre dernier sur Instagram, le jour de son 27e anniversaire. « J’ai dû m’éloigner du basket après avoir appris que je souffrais d’un cancer et ce fut l’épreuve la plus difficile que j’aie jamais traversée », poursuivait-il dans un autre post.

D’où le côté émouvant de le voir retrouver un contrat du côté de Chartres, où il tiendra le poste 4, avec l’ambition de retrouver ses standards européens de la saison 2022/23. Avec Kobrat, il tournait à 19,3 points à 44% et 7,5 rebonds en Finlande. Ensuite, il a continué à dominer en Nouvelle-Zélande, avant de connaître de courtes expériences au Liban et à Taïwan (10,4 points et 5,3 rebonds en 9 matchs pour sa dernière apparition dans le circuit).

Chartres affiche complet

« La vie m’a frappé durement, de façons que je ne pouvais pas contrôler », s’émouvait-il également récemment sur Instagram, lui qui a choisi sa fac (Kent State) sur le simple critère de la… proximité géographique avec la prison de son père, incarcéré dans l’Ohio. « Chacun a son histoire, mais on ne peut pas entendre la mienne sans respecter le parcours. Pour ceux qui savent tout ce que j’ai traversé et qui me demandent encore comment je fais pour toujours me relever — il n’y a pas vraiment d’explication. Abandonner n’a jamais été une option pour moi. »

D’un point de vue strictement sportif, Chartres est désormais au complet avec l’arrivée de Danny Pippen. Une dixième recrue qui signifie que l’effectif a été 100% renouvelé depuis la descente en Nationale 1 au printemps. « Danny est un poste 4 pouvant s’écarter et doté d’un tir extérieur fiable », apprécie son futur entraîneur, Guillaume Le Pape. « Il nous apportera une dimension athlétique et technique indispensable pour dynamiser nos objectifs. »

L’effectif de Chartres version 2025/26 :