NM1

Deux renforts pour les Metropolitans

NM1 - Les Metropolitans Basketball Club (Nationale 1) enregistrent les arrivées de Mike Benhamed et Elijah Ifegeh comme remplaçants médicaux. Le premier connaît bien la division, le second découvre la France.
00h00
Deux renforts pour les Metropolitans

Recrue de Levallois, Elijah Ifegeh a joué en FIBA Europe Cup avec Chemnitz

Crédit photo : FIBA

Levallois renforce son effectif en Nationale 1. Alors que le club francilien est actuellement en tête de la Poule A, les Metropolitans Basketball Club viennent d’officialiser les signatures de Mike Benhamed (1,90 m, 34 ans) et Elijah Ifegeh (2,02 m, 28 ans). Tous deux débarquent comme pigistes médicaux pour pallier les récentes blessures dans l’effectif ainsi que le départ de Bali Coulibaly, parti renforcer Tarbes-Lourdes, un autre pensionnaire de NM1.

Un habitué des parquets de NM1

Mike Benhamed est un visage bien connu des parquets de Nationale 1. Depuis 2017, l’arrière a enchaîné les expériences à Tarbes-Lourdes, Andrézieux, Dax-Gamarde, Cergy et Orchies. Ce dernier club, où il évoluait depuis trois saisons, l’a vu tourner à 2,1 points, 1 rebond et 0,5 passe de moyenne en 8 minutes sur 12 matchs cette saison (1,5 d’évaluation). Joueur d’expérience, habitué aux exigences de la division, il apportera de la stabilité et un relais précieux dans le vestiaire de Sacha Giffa.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mike Benhamed.jpg
Mike BENHAMED
Poste(s): Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 34 ans (10/04/1991)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
2,1
#337
REB
1
#337
PD
0,5
#332

Elijah Ifegeh découvre la France

À l’inverse, Elijah Ifegeh va découvrir le championnat français. Le pivot canadien de 28 ans a effectué tout son parcours universitaire aux États-Unis, passant notamment par Prairie View A&M en NCAA1 en 2021/2022 après des passages à Ranger College, Hill College, l’Université de Louisiane-Monroe et Southeastern Louisiana.


Professionnel depuis 2022, il a évolué au Canada (Windsor, Alliance de Montréal), puis au Kosovo, en Macédoine du Nord et au Royaume-Uni, où il tournait à 6 points et 4 rebonds de moyenne avec Manchester en BBL anglaise la saison dernière. Il a également porté brièvement le maillot des Niners Chemnitz en Bundesliga allemande 2023-2024 (1 match en championnat, 2 en FIBA Europe Cup). Son dernier club été les Rattlers de Saskatchewan en CEBL canadienne durant l’été 2025 (3 points, 3 rebonds en 14 minutes). Il apportera sa puissance (109 kg dans la peinture).

Un effectif renforcé avant le derby francilien

Ces deux arrivées tombent à point nommé pour Levallois, qui affrontera Poissy ce vendredi soir (20h30) au Complexe sportif Marcel-Cerdan pour la 6e journée de NM1. Unique club invaincu (5 victoires en 5 matchs) et leader de la Poule A, les franciliens veulent conserver leur dynamique et continuer de consolider leur place de numéro 1 face à Poissy, douzième au classement avec un seul succès en 5 matchs.

