Avec le réveil de Trevor Hudgins, Le Mans renverse la situation face à la JL Bourg !

À l’occasion de leur affrontement, Le Mans et la JL Bourg souhaitaient chacun marquer leur territoire. Logique quand vous êtes les deux équipes désignés comme outsiders potentiels en Betclic ELITE, derrière les formations d’EuroLeague. Et la rencontre de ce samedi 18 octobre, pour le compte de la 4e journée de championnat, a tenu ses promesses, surtout en termes de retournement de situation !

Menés de 13 points à la mi-temps, les Manceaux finissent par s'imposer dans ce dernier duel du samedi 🔥 #BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/vbQagxfcbV — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 18, 2025

La révolte du Mans, signée Hudgins

Quelque peu en crise de résultats ces derniers temps, avec trois défaites de rang face certes à des adversaires honorables (Spartak Subotica, ASVEL et Gran Canaria), Le Mans a signé un exploit retentissant en s’imposant face à la JL Bourg (84-82). Car le MSB a longtemps été bien mal embarqué à Antarès, pris à froid d’entrée (0-12) et ne parvenant pas à rendre l’agressivité et l’efficacité des visiteurs (38-51 à la mi-temps).

Sauf que Le Mans a la capacité de pouvoir compter sur un sacré bonhomme à la mène. Auteur de seulement 4 points en première période, Trevor Hudgins est revenu métarmorphosé des vestiaires. Inscrivant 18 points dans le seul 3e quart-temps, le MVP de la Leaders Cup 2025, bien secondé par Tashawn Thomas (17 points et 6 rebonds) et Shannon Bogues (12 points), a complètement relancé son équipe. « Ce retournement, c’est déjà dû à la révolte de nos leaders », félicitait Guillaume Vizade auprès du Maine Libre. « J’ai eu un parti pris en deuxième période, c’est de les responsabiliser au maximum, un peu en conséquence de la première mi-temps. » Permettant à cette dernière dernière de prendre pour la première fois l’avantage à l’orée du dernier quart-temps (63-61).

Dans un final haletant, la JL Bourg, privée d’Adam Mokoka, n’a pourtant pas dit son dernier mot, avec l’impact de Kevin Kokila à l’intérieur (19 points et 7 rebonds). Mais dans le money-time, avec un score encore à l’égalité à 40 secondes de la fin (80-80), Shannon Bogues, puis Trevor Hudgins, ont su faire la différence individuellement pour donner un gain bienfaiteur au Mans (84-82). Ainsi, le MSB a décroché une troisième victoire en quatre matchs de championnat, ce qui n’était pas gagné au vue du calendrier (Dijon, Paris, ASVEL et la JL Bourg donc).