Betclic Élite

Avec le réveil de Trevor Hudgins, Le Mans renverse la situation face à la JL Bourg !

Betclic ELITE - Grâce à un gros retour en seconde période, notamment mené par Trevor Hudgins (23 points sur ses 27 au total), Le Mans a totalement inversé la tendance contre la JL Bourg (84-82).
00h00
Avec le réveil de Trevor Hudgins, Le Mans renverse la situation face à la JL Bourg !

Trevor Hudgins, grand acteur du retournement de situation entre Le Mans et la JL Bourg.

Crédit photo : Julie Dumélié

À l’occasion de leur affrontement, Le Mans et la JL Bourg souhaitaient chacun marquer leur territoire. Logique quand vous êtes les deux équipes désignés comme outsiders potentiels en Betclic ELITE, derrière les formations d’EuroLeague. Et la rencontre de ce samedi 18 octobre, pour le compte de la 4e journée de championnat, a tenu ses promesses, surtout en termes de retournement de situation !

La révolte du Mans, signée Hudgins

Quelque peu en crise de résultats ces derniers temps, avec trois défaites de rang face certes à des adversaires honorables (Spartak Subotica, ASVEL et Gran Canaria), Le Mans a signé un exploit retentissant en s’imposant face à la JL Bourg (84-82). Car le MSB a longtemps été bien mal embarqué à Antarès, pris à froid d’entrée (0-12) et ne parvenant pas à rendre l’agressivité et l’efficacité des visiteurs (38-51 à la mi-temps).

Sauf que Le Mans a la capacité de pouvoir compter sur un sacré bonhomme à la mène. Auteur de seulement 4 points en première période, Trevor Hudgins est revenu métarmorphosé des vestiaires. Inscrivant 18 points dans le seul 3e quart-temps, le MVP de la Leaders Cup 2025, bien secondé par Tashawn Thomas (17 points et 6 rebonds) et Shannon Bogues (12 points), a complètement relancé son équipe. « Ce retournement, c’est déjà dû à la révolte de nos leaders », félicitait Guillaume Vizade auprès du Maine Libre. « J’ai eu un parti pris en deuxième période, c’est de les responsabiliser au maximum, un peu en conséquence de la première mi-temps. » Permettant à cette dernière dernière de prendre pour la première fois l’avantage à l’orée du dernier quart-temps (63-61).

Trevor HUDGINS
Trevor HUDGINS
27
PTS
0
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
84 82
JLB

Dans un final haletant, la JL Bourg, privée d’Adam Mokoka, n’a pourtant pas dit son dernier mot, avec l’impact de Kevin Kokila à l’intérieur (19 points et 7 rebonds). Mais dans le money-time, avec un score encore à l’égalité à 40 secondes de la fin (80-80), Shannon Bogues, puis Trevor Hudgins, ont su faire la différence individuellement pour donner un gain bienfaiteur au Mans (84-82). Ainsi, le MSB a décroché une troisième victoire en quatre matchs de championnat, ce qui n’était pas gagné au vue du calendrier (Dijon, Paris, ASVEL et la JL Bourg donc).

Betclic ELITE – Journée 4
17/10/2025
SQB Saint-Quentin
86 74
BCM Gravelines
18/10/2025
SIG Strasbourg
84 74
JSF Nanterre
LEP Le Portel
68 75
BOU Boulazac
NAN Nancy
117 85
CSP Limoges
CHO Cholet
98 79
CHA Chalon
MSB Le Mans
84 82
JLB Bourg-en-Bresse
19/10/2025
PAR Paris Basketball
JDA Dijon
ASV ASVEL
ASM Monaco

 

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
dennisrod
Hudgins et Thomas ont sonné la charge,La Défense du MSB est fortement montée en intensité. La victoire,arrachée avec les tripes,est au bout . Bravo le MSB !
