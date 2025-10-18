Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Nouvel avertissement sans frais pour Blois, Orléans imperméable comme jamais au CO’Met

ELITE 2 - La 6e journée s'est achevée par deux rencontres aux antipodes : une partie très serrée entre Blois et Caen (75-72) et une démonstration d'Orléans contre Champagne Basket (83-55).
|
00h00
Résumé
Écouter
Nouvel avertissement sans frais pour Blois, Orléans imperméable comme jamais au CO’Met

Blois et Lucas Demahis-Ballou ont pris le meilleur sur Caen et son frère, Rudy.

Crédit photo : Tuan Nguyen

L’ADA Blois a la fâcheuse tendance à commencer en diesel ses rencontres d’ELITE 2 cette saison. Mais comme face à la JA Vichy deux semaines auparavant, cela n’a heureusement pas coûté la victoire, même si Caen n’est pas passé loin de décrocher un succès bienfaiteur (75-72).

Mené de 12 points à la mi-temps, Blois a finalement su inverser la tendance au Jeu de Paume. Avec les bons apports de Ugolin (16 points) et Mambo (12 points) en sortie de banc, l’ADA a fini par s’en sortir malgré l’efficacité de Radshad Davis (21 points à 8/12). Mais attention, cette manie à mal débuter ses parties pourrait un jour se retourner contre le club blésois. « On va finir par le payer », prévient David Morabito au micro de La Nouvelle République.

Plus faible total de points encaissés au CO’Met pour Orléans

Non loin de là, à Orléans, Lamine Kébé et ses joueurs ont confirmé leur belle dynamique en infligeant une lourde défaite (83-55) à Champagne Basket, devant son public de CO’Met. Dominateurs dans tous les secteurs, les hommes de Lamine Kébé signent ainsi leur troisième victoire consécutive en championnat, après Roanne et Antibes.

Après un premier quart-temps équilibré, l’OLB a accéléré avec un 14-0 infligé dans le deuxième quart, mettant rapidement fin au suspense. Champagne Basket, une nouvelle fois en manque de solution à l’extérieur (3e défaite en autant de rencontres), a subi la loi d’une formation orléanaise solide et inspirée offensivement, qui a également établi un record de points encaissés, avec 55 unités, plus petit total depuis son entrée au CO’Met (relevé par La République du Centre). Tomislav Gabric (10 points en 6 minutes) et Ilane Fibleuil (3/4 à trois points) terminent co-meilleurs marqueurs avec 12 points chacun, bien épaulés par Nathan Kuta, proche d’un double-double (10 points, 8 rebonds). Côté marnais, Grotzinger et Milosevic sont les seuls à avoir marqué plus de 10 points.

ELITE 2 – Journée 6
17/10/2025
ROU Rouen
82 100
ASA Alliance Sport Alsace
AIX Aix-Maurienne
102 98
DEN Denain
EVR Evreux
83 89
ANT Antibes
ROA Roanne
98 63
QUI Quimper
POI Poitiers
77 84
VIC Vichy
NAN Nantes
73 81
ROC La Rochelle
CHA Challans
78 77
SCA SCABB
PAU Pau-Lacq-Orthez
87 78
HTV Hyères-Toulon
18/10/2025
ORL Orléans
83 55
CHA Champagne Basket
BLO Blois
75 72
CAE Caen

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Blois
Blois
Suivre
Caen
Caen
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
blois caen orléans
ELITE 2
00h00Nouvel avertissement sans frais pour Blois, Orléans imperméable comme jamais au CO’Met
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
hudgins mans bourg
Betclic ELITE
00h00Avec le réveil de Trevor Hudgins, Le Mans renverse la situation face à la JL Bourg !
nancy limoges chalon cholet
Betclic ELITE
00h00Nancy fait exploser les nerfs de Limoges, l’Élan Chalon implose à Cholet
sig nanterre boulazac portel
Betclic ELITE
00h00Marcus Keene et la SIG stoppent Nanterre, Le Portel peut s’inquiéter, pas Boulazac
EuroCup
00h00Gianmarco Pozzecco vers un retour sur un banc en Grèce ?
NM1
00h00Le Pays Salonais se renforce avec deux joueurs et signe sa première victoire en Nationale 1
Anthony Durham et Roanne ont dominé Quimper à la Halle Vacheresse ce vendredi
ELITE 2
00h00Roanne en démonstration, Challans gagne enfin, La Rochelle renverse Nantes : une 6e journée d’ELITE 2 pleine de rebondissements
Patrick Clerence numéro 15 en défense sous les couleurs de son nouveau club africain @BAL FIBA
Basketball Africa League (BAL)
00h00Première expérience à l’étranger pour le Français Patrick Clerence
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon va devoir se passer de Mathéo Leray pendant plusieurs semaines
1 / 0
Livenews NBA
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
1 / 0