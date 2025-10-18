Nouvel avertissement sans frais pour Blois, Orléans imperméable comme jamais au CO’Met

L’ADA Blois a la fâcheuse tendance à commencer en diesel ses rencontres d’ELITE 2 cette saison. Mais comme face à la JA Vichy deux semaines auparavant, cela n’a heureusement pas coûté la victoire, même si Caen n’est pas passé loin de décrocher un succès bienfaiteur (75-72).

Mené de 12 points à la mi-temps, Blois a finalement su inverser la tendance au Jeu de Paume. Avec les bons apports de Ugolin (16 points) et Mambo (12 points) en sortie de banc, l’ADA a fini par s’en sortir malgré l’efficacité de Radshad Davis (21 points à 8/12). Mais attention, cette manie à mal débuter ses parties pourrait un jour se retourner contre le club blésois. « On va finir par le payer », prévient David Morabito au micro de La Nouvelle République.

Plus faible total de points encaissés au CO’Met pour Orléans

Non loin de là, à Orléans, Lamine Kébé et ses joueurs ont confirmé leur belle dynamique en infligeant une lourde défaite (83-55) à Champagne Basket, devant son public de CO’Met. Dominateurs dans tous les secteurs, les hommes de Lamine Kébé signent ainsi leur troisième victoire consécutive en championnat, après Roanne et Antibes.

Après un premier quart-temps équilibré, l’OLB a accéléré avec un 14-0 infligé dans le deuxième quart, mettant rapidement fin au suspense. Champagne Basket, une nouvelle fois en manque de solution à l’extérieur (3e défaite en autant de rencontres), a subi la loi d’une formation orléanaise solide et inspirée offensivement, qui a également établi un record de points encaissés, avec 55 unités, plus petit total depuis son entrée au CO’Met (relevé par La République du Centre). Tomislav Gabric (10 points en 6 minutes) et Ilane Fibleuil (3/4 à trois points) terminent co-meilleurs marqueurs avec 12 points chacun, bien épaulés par Nathan Kuta, proche d’un double-double (10 points, 8 rebonds). Côté marnais, Grotzinger et Milosevic sont les seuls à avoir marqué plus de 10 points.