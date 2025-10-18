Recherche
NM1

Le Pays Salonais se renforce avec deux joueurs et signe sa première victoire en Nationale 1

NM1 - Le Pays Salonais Basket tient enfin sa première victoire en Nationale 1. Portés par les arrivées du Jamaïcain Warren Williams et de l'intérieur Moustapha Touré, les hommes de Sébastien Cherasse ont fait vibrer la Halle Saint-Côme pour débloquer leur compteur face au SCABB (65-64).
|
00h00
Résumé
Écouter
Premiere victoire de la saison en NM1 pour Pays Salonais Basket 13 @PSB13

Crédit photo : PSB13

Warren Williams (2,07 m, 27 ans) et Moustapha Toure (2,03 m, 23 ans) n’ont pas tardé à faire parler d’eux. Les deux nouveaux renforts du Pays Salonais Basket 13 ont contribué à une victoire précieuse et pleine d’émotions face au SCABB Lab (65-64) vendredi soir pour la 6e journée de NM1. Un succès au bout du suspense qui lance enfin la saison des hommes de Sébastien Cherasse.

– Journée 6

Deux recrues pour densifier le secteur intérieur

Le premier n’est pas inconnu en France. Formé aux États-Unis entre Manhattan College et Hofstra, Warren Williams avait lancé sa carrière en Suisse avant de partagé sa saison 2024-2025 en France entre Lorient et Blois. Recruté par le club breton durant l’été 2024, l’intérieur américano-jamaïcain avait quitté le CEP à l’issue de la phase aller de Nationale 1 suite à un remaniement de l’équipe malgré des statistiques plutôt intéressantes (9 points et 3,5 rebonds pour 11 d’évaluation en 23 minutes sur 26 rencontres). Ce pivot costaud avait ensuite refait surface à Blois à l’étage au dessus afin de densifier la raquette de l’ADA pour la fin de saison 2024/2025. Avec lui (2 d’évaluation en 7 minutes), Blois avait été quart de finaliste des barrages d’accession, éliminé par Vichy.

Son arrivé apporte puissance et présence dans la raquette salonaisienne. Le Jamaïcain s’est illustré hier dès sa première sortie avec 11 points et 8 rebonds pour 14 d’évaluation en 26 minutes.

PROFIL JOUEUR
Warren WILLIAMS
Poste(s): Pivot
Taille: 207 cm
Âge: 27 ans (28/06/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
11
#66
REB
8
#8
PD
1
#193

À ses côtés, Moustapha Touré, ailier-fort passé par Metz la saison dernière (9 points et 4 rebonds pour 8,5 d’évaluation en 20 minutes sur 39 matchs de NM1)  fait office de joker médical et connaît bien la division après des passages à Poitiers et Boulogne-sur-Mer. Son impact physique et son expérience doivent stabiliser un groupe en quête de repères après un début de saison difficile. Touché par les fautes (4) et limité à 11 minutes, il a apporté 4 points et 2 rebonds face au SCABB Lab.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Moustapha Toure.jpg
Moustapha TOURE
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 23 ans (09/07/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
4
#250
REB
2
#217
PD
0
#293

Une première victoire arrachée dans une ambiance bouillante

Le public de la Halle Saint-Côme a vécu une soirée mémorable. Dans un match tendu de bout en bout, le PSB13 a résisté jusqu’au bout aux assauts du club de la Loire, qui aurait pu créer la surprise dans les toutes dernières secondes. Le meneur Théo Bouteille a eu la balle de la gagne… mais son lay-up manqué a offert aux Salonais un succès mérité et libérateur (65-64). L’émotion était à son comble au buzzer final : des joueurs au public, tout le monde savourait cette première victoire historique en Nationale 1. De bon augure pour la suite d’une saison où le PSB13 semble enfin lancé et se réveille ce matin à la douzième place de sa Poule B (1V/5D).

