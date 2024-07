Warren Williams et Kévin Franceschi renforcent Lorient

Le CEP Lorient a annoncé deux nouvelles recrues pour la saison 2024-2025 : l’intérieur Warren Williams et le meneur Kévin Franceschi sont respectivement les septième et huitième recrue de l’effectif de Pascal Thibaud.

Poste 5 jamaïcain, Warren Williams (2,09 m, 26 ans) a été formé dans des universités new yorkaise (Manhattan College et Hofstra) avant de lancer sa carrière professionnelle au BBC Monthey-Chablais en première division suisse en 2023-2024 (12,6 points à 60,2% de réussite aux tirs et 6,3 rebonds en 28 minutes de moyenne).

L’international jamaïcain va tenter de nouer une belle relation avec Kévin Franceschi (1,93 m, 30 ans) qui pourra potentiellement le gaver de bons ballons sur pick & roll. Ce dernier revient dans le championnat de France trois ans après son passage au Paris Basketball. Depuis, le natif d’Argentueil a évolué en Belgique mais surtout au Maroc, pays dont il détient la nationalité. Sur place, l’arrière est devenu une véritable star en finissant notamment MVP de l’AfroCan 2023, compétition qu’il a remportée. A 30 ans, ce grand baroudeur retrouve donc la France. Il va même découvrir la NM1.